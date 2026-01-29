خسائر شركة "شيني" ترتفع لـ55.4 مليون جنيه خلال 6 أشهر

أعلنت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

أظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، تحقيق خسائر بلغت 55.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل خسائر بقيمة 44.91 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة 10 مليون جنيه.

وهبطت إيرادات منتجات الخزف والصيني - شيني خلال الـ6 أشهر العام المالي الجاري إلى 57.35 مليون جنيه، مقابل 69.24 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وحققت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، صافي خسائر بلغ 19.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل خسائر بلغت 28.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.

أسهم شيني

والشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني" مسجلة في البورصة المصرية، وتملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 57.3% من أسهمها، وشركة مصر للتأمين 7.2%، وبعض البنوك نسبة 0.5%، والأفراد نسبة 35%.