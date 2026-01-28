ياسر عبد الله: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليار دولار من الأكبر في تاريخ مصر

قال ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن مشروع إدارة المخلفات الجاري تنفيذه يُعد من أكبر المشروعات البيئية في تاريخ مصر، باستثمارات تُقدَّر بنحو 4.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الموقع المستهدف بمحافظة الجيزة يستقبل مخلفات منذ عام 1989 على مساحة تُقدَّر بنحو 714 فدانًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن حجم المخلفات المتراكمة بالموقع يصل إلى ما لا يقل عن 30 مليون طن، بما يعادل نحو 50 مليون متر مكعب، وهي مخلفات تسببت على مدار السنوات في اشتعالات وانبعاثات غازية وأضرار بيئية جسيمة.

وتابع، أن الدولة طرحت فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء مصانع متكاملة لتدوير المخلفات داخل الموقع، لمعالجة المخلفات المتراكمة والمخلفات الجديدة على حد سواء، مؤكدًا أن الدولة لن تتحمل أي أعباء مالية، حيث سيتولى القطاع الخاص ضخ الاستثمارات على مراحل.

وأشار إلى أن المشروع سيشمل إنتاج وقود بديل لمصانع كثيفة الطاقة مثل مصانع الأسمنت، وإنتاج سماد عضوي للأراضي الزراعية، إلى جانب الوقود الحيوي، بما يحول الموقع بالكامل من منطقة عشوائية إلى موقع صحي وآمن بيئيًا.

