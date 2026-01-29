عماد متعب يكشف عن رأيه في مروان عثمان

أشاد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، باللاعب مروان عثمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كان مروان عثمان، انضم لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري، قادمًا من فريق سيراميكا كليوباترا، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»: «اللعب في النادي الأهلي صعب جدًا، مروان عثمان، مهاجم جيد ونجح في تسجيل هدف في مباراة وادي دجلة».

وأضاف: «الهدف يبان أنه سهل، لكن الأهم هو التحرك ، مروان في بداية اللعبة كان مش مشارك في الكورة ولكن بتحركه نجح في إحراز الهدف، هو ده المهاجم وتحركات المهاجم، أنا بقيم المهاجم على التحركات دي»،