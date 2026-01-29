الأسهم الآسيوية تتراجع في ظل تقييم قرار "الفيدرالي الأمريكي" بتثبيت أسعار الفائدة

التقطت معظم أسواق الأسهم الآسيوية أنفاسها، اليوم /الخميس/، مع تراجع أسهم التكنولوجيا بعد مكاسب قوية في الجلسات السابقة، في وقت قيّم فيه المستثمرون نتائج متباينة لكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية وقرار مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكر موقع "إنفستنج" الأمريكي أن نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى أغلقت المشهد بصورة مختلطة، إذ قفز سهم ميتا بلاتفورمز في تداولات ما بعد الإغلاق بعد أن قدمت الشركة توقعات إيجابية للإيرادات، ما عزز التفاؤل حيال أدوات الإعلان المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تجاوزت تسلا التوقعات، مقدمة بعض الدعم لأسهم النمو.

وفي المقابل، تراجع سهم مايكروسوفت بعد أن أبرزت نتائجها ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستثمارات المكثفة في الذكاء الاصطناعي، وهو ما حدّ من شهية المستثمرين تجاه القطاع بشكل عام.

وانعكس ذلك على أسهم التكنولوجيا الآسيوية التي كانت قد سجلت ارتفاعات قوية في الأسابيع الأخيرة بدعم من توقعات الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، قبل أن تتراجع من مستوياتها المرتفعة.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بنحو 0.3% بعد أن كان قد سجل مستويات قياسية جديدة في وقت سابق من الجلسة. ورغم إعلان شركتي سامسونج إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس عن نتائج قوية وتوقعات إيجابية، وارتفاع أسهمهما في التعاملات المبكرة، فإن المكاسب تقلصت لاحقًا مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح في ظل ضعف عام بالسوق.

وظل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي محور اهتمام المستثمرين، بعدما أبقى البنك المركزي الأمريكي أمس الأربعاء، على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، عقب سلسلة من التخفيضات التي أجراها العام الماضي.

وقال رئيس بنك الفيدرالي جيروم باول إن صانعي السياسات بحاجة إلى مزيد من الثقة في أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو مستوى 2% قبل الشروع في مزيد من التيسير النقدي، مع الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال متماسكًا.

وأظهرت تسعيرات الأسواق، أن المتعاملين يتوقعون استمرار تثبيت الفائدة على المدى القريب، مع ترجيحات بخفضين إضافيين لاحقًا خلال العام الجاري.

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي 225 بنحو 0.2%، بينما انخفض المؤشر الأوسع توبكس بنسبة 0.3%.

كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2% بعد أن كان قد قفز بأكثر من 2.5% في الجلسة السابقة.

وفي الصين، استقر كل من مؤشر شنجهاي CSI 300 للأسهم القيادية ومؤشر شنجهاي المركب دون تغير يُذكر.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنحو 0.6%، بينما تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.1%.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيفتى 50 الهندي بنحو 0.1%.