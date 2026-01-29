شوبير يفجر مفاجأة بشأن إعارة نجم الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تفاصيل إعارة السلوفيني نيتيس جراديشار مهاجم فريق الأهلي إلى نادي أويبست المجري خلال فترة الانتقالات الشتوية

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن الأهلي وافق علي إعارة جراديشار لصفوف أويبست المجري ولكن سيتحمل النادي نصف راتبه خلال فترة إعارته للدوري المجري

وتابع أن جراديشار يتقاضى مع الأهلي 800 ألف دولار حصل على 400 ألف دولار قيمة مستحقات النصف الأول من الموسم الحالي وخلال النصف الثاني سيتحمل أويبست المجري 200 ألف دولار، على أن يدفع الأحمر الـ 200 الأخرى

واكمل شوبير ان أهلي طرابلس تواصل مع المارد الاحمر بشأن بن رمضان ولكن الاهلي رفض الامر تماما