حجرة النوم تفحمت.. اندلاع حريق في منزل بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية نزه قرار بمركز منفلوط بأسيوط أسفر عن احتراق غرفة نوم.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية نزه قرار.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل " ايمن.م.ع" على الترعة المُرّة، ما أسفر عن احتراق غرفة نوم بالكامل، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.