البرلمان العربي: المرأة تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف

أكد البرلمان العربي ضرورة تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف، موضحًا أن المرأة تقوم بدور رئيسي في بناء الوعي داخل الأسرة والمجتمع، وهي القادرة على زرع قيم الاعتدال والتسامح والانتماء منذ السنوات الأولى للنشء.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة اليخير سيد المختار عضو البرلمان العربي في أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان:‏ "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، وبرعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وشددت "اليخير" على ضرورة ربط استراتيجيات مكافحة الإرهاب ببرامج تمكين المرأة، خصوصًا في المناطق المهمّشة أو المتأثرة بالنزاعات.

وفي مداخلة أخرى، أشارت "اليخير" إلى أن تمكين المرأة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تهيئة بيئة تعليمية وصحية سليمة، تُراعي خصوصياتها، وتُعزز من دورها الفاعل في حماية البيئة واستدامة الموارد.

وشددت "اليخير" على أن البرلمان العربي أولى أهمية كبيرة لهذه القضية، مؤكدة أن دعم المرأة العربية في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية سيظل على رأس أولوياته، وذلك في إطار جهوده التي تهدف إلى تمكين المرأة العربية في كافة المجالات.