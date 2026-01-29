قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
أخبار العالم

البرلمان العربي: المرأة تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف

النائبة اليخير سيد المختار عضو البرلمان العربي
النائبة اليخير سيد المختار عضو البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أكد البرلمان العربي ضرورة تعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف، موضحًا أن المرأة تقوم بدور رئيسي في بناء الوعي داخل الأسرة والمجتمع، وهي القادرة على زرع قيم الاعتدال والتسامح والانتماء منذ السنوات الأولى للنشء.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة اليخير سيد المختار عضو البرلمان العربي في أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان:‏ "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، وبرعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وشددت "اليخير" على ضرورة ربط استراتيجيات مكافحة الإرهاب ببرامج تمكين المرأة، خصوصًا في المناطق المهمّشة أو المتأثرة بالنزاعات.

وفي مداخلة أخرى، أشارت "اليخير" إلى أن تمكين المرأة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تهيئة بيئة تعليمية وصحية سليمة، تُراعي خصوصياتها، وتُعزز من دورها الفاعل في حماية البيئة واستدامة الموارد.

وشددت "اليخير" على أن البرلمان العربي أولى أهمية كبيرة لهذه القضية، مؤكدة أن دعم المرأة العربية في مجالات التعليم والصحة والاستدامة البيئية سيظل على رأس أولوياته، وذلك في إطار جهوده التي تهدف إلى تمكين المرأة العربية في كافة المجالات.

