ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان؟

تناول الفلفل الألوان بانتظام له تأثيرات قوية ومفيدة على الجسم، لأنه من أغنى الخضروات بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

يعزز المناعة

الفلفل الألوان غني جدا بفيتامين C، وذلك بيساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد والالتهابات، وأحيانا بيحتوي على فيتامين C أكتر من البرتقال.

يحسن صحة الجلد والشعر

بفضل فيتامين C وA، بيساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، فيحافظ على نضارة البشرة ويقوي الشعر ويقلل من تساقطه.



يدعم صحة القلب

مضادات الأكسدة وهي مادة البيتا كاروتين والفلافونويدات، بتساعد على تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، وده بيقلل خطر أمراض القلب.



يساعد على الهضم

الفلفل الألوان غني بالألياف، ويساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، مع كونه خفيف على المعدة مقارنة بالفلفل الحار.



يساهم في إنقاص الوزن

سعراته الحرارية قليلة، ويعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول، فمناسب جدا للدايت والأنظمة الغذائية الصحية.



يحمي من الأنيميا

احتواؤه على فيتامين C بيساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، وذلك مهم للوقاية من فقر الدم.



يحسن صحة العين

الفلفل الأصفر والبرتقالي غنيان باللوتين والزياكسانثين، وهما مهمان لحماية العين وتقليل خطر ضعف النظر مع التقدم في العمر.



يفضل تناوله طازجا أو مطهوا طهوا خفيفا للحفاظ على قيمته الغذائية، ومرضى القولون يفضل يبدأوا بكميات صغيرة.