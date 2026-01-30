تقرير: ترامب يفكر في تعيين كيفن وارش وزيرا للخزانة الأمريكية

من المتوقع أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش مرشحاً له لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، خلفاً للرئيس الحالي جيروم باول.

وأفادت وكالة بلومبيرج بذلك نقلاً عن مصادر مطلعة، وكان وارش قد شغل سابقاً منصب عضو في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي.

من هو كيفن وارش؟

كيفن وارش مصرفي استثماري أمريكي سابق وعضو سابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011، وكان من أبرز الوجوه خلال الأزمة المالية العالمية. ولد في نيويورك، ودرس الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة ستانفورد، ثم القانون في جامعة هارفارد، مع دراسات متقدمة في اقتصاديات السوق وأسواق رأس المال، بدأ مسيرته في مورغان ستانلي، ثم انتقل للعمل في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش مستشارا للشؤون الاقتصادية.

مثل الاحتياطي الفيدرالي في مجموعة العشرين، وتولى مهام إدارية وإشرافية، وألقى خطابات بارزة حول الركود الكبير بين عامي 2007 و2009.