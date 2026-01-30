قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عراقجي: أوروبا في حالة تراجع وتفقد دورها في الساحة الدولية يوما بعد يوم

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ أوروبا في حالة تراجع وتفقد دورها في الساحة الدولية يوما بعد يوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

أعلنت قيادة شرطة مدينة رودبار بمحافظة غيلان في إيران إلقاء القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح الذي شابت المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا .

وتشهد إيران موجة اعتقالات جماعية غير مسبوقة عقب قمع السلطات للاحتجاجات الأخيرة بعنف وتحت تعتيم رقمي، في محاولة لمنع تجدد التظاهرات واتساعها، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».

وقال ناشطون وشهود عيان إن قوات الأمن، كثير منها بملابس مدنية، تنفذ اعتقالات عشوائية في الشوارع والمنازل، بل وحتى داخل المستشفيات.

وبحسب منظمة «هرانا» الإيرانية لحقوق الإنسان، بلغ عدد المعتقلين نحو 42,486 شخصا، بينهم آلاف اعتُقلوا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأقرت مصادر إيرانية باحتجاز بعضهم في أماكن غير رسمية، من بينها مستودعات ومواقع مؤقتة، وسط حالة من الغموض بشأن مصيرهم.

وأكد نشطاء أن الاعتقالات لا تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات الحالية، بل تطال أيضا أشخاصا شاركوا في مظاهرات سابقة، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم.

كما أفاد أطباء بأن قوات الأمن نقلت مصابين من المستشفيات وهددت الطواقم الطبية بعدم تقديم العلاج للمتظاهرين.

