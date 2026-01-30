هاني رمزي لإمام عاشور: الغرور بداية النهاية

وجه هاني رمزي، نجم الأهلي السابق، رسالة للاعب إمام عاشور بعد أزمته مع القلعة الحمراء.

كتب هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: “ثقافة اللاعبين والعقلية الاحترافية، للأسف قد ينضم لاعب جديد إلى لسته من اللاعبين ذوي القدرات الفنية الرائعة والتي كانت تؤهلهم للعب في أكبر الأندية الأوروبية، لكنهم للأسف يفتقدوا ما هو أهم من القدرات الفنية، وهي العقلية الاحترافية”.

وأوضح: “هي ليست مجرد مفهوم بل هي ضرورة حاسمة لتحقيق النجاح والإنجازات في العمل الجماعي، وهي مجموعة من السلوكيات والأفعال والمواقف التي يتخذها اللاعبين لتحقيق الأهداف المشتركة للفريق ولمنظومة العمل بالكامل، وليس على المستوى الفردي بكفاءة وفاعلية، ثقافة العمل الجماعي، الالتزام بالقواعد والقوانين، التواضع والاحترام في التعامل مع كل فرد في منظومه العمل”.

واختتم: “في النهاية نصيحه للأخ الأصغر أو الابن إمام عاشور، ربنا اعطاك موهبة كبيرة حافظ عليها، لأن اللحظة التي يشعر بها أي لاعب إنه أكبر من النادي وتتحول الثقة بالنفس إلى غرور، تبدأ معه لحظة بداية النهاية للاعب كان من المفترض أن يكون لاعبًا عظيمًا”.