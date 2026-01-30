قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
توك شو

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
البهى عمرو

وصل قبل قليل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لـ مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لأداء صلاة الجمعة.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان: «تضحيات لا تُنسى»، كما حددت موضوع الخطبة الثانية بعنوان: «فضل ليلة النصف من شعبان»، وذلك ضمن الإصدار السابع والثلاثين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء»، في إطار خطتها الدعوية الهادفة إلى ترسيخ القيم الدينية والوطنية وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة ومحاورها الرئيسة، والالتزام بالمدة الزمنية المحددة، بما يحقق الانضباط الدعوي ووحدة الخطاب الديني في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، ويعكس المنهج الوسطي المستنير الذي تتبناه الوزارة في أداء رسالتها.

كما أعلنت الوزارة نشر نص الخطبة الاسترشادية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، مؤكدة حرصها على إتاحة المحتوى الدعوي المحدث للأئمة والخطباء، بما يعينهم على أداء رسالتهم الدعوية على الوجه الأمثل، ويسهم في توحيد الرؤية الدعوية وترسيخ المفاهيم الصحيحة المستندة إلى صحيح الدين.

الأوقاف تفتتح 53 مسجدا

ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة الأوقاف جهودها المكثفة لإعمار بيوت الله –عز وجل– من خلال افتتاح (53) مسجدًا غدًا الجمعة الموافق 30 من يناير 2026م، حيث شملت هذه الافتتاحات إنشاء وبناء (6) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (35) مسجدًا، إلى جانب صيانة وتطوير (12) مسجدًا، في إطار خطة شاملة لتطوير المساجد وتهيئتها للمصلين.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ أول يوليو 2025م وحتى الآن بلغ (574) مسجدًا، من بينها (447) مسجدًا ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(127) مسجدًا صيانة وتطويرًا، مؤكدة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14063) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25 مليارًا و326 مليون جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للنهوض بالبنية التحتية للمساجد.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا بعدد من المحافظات، حيث تم في محافظة المنوفية إحلال وتجديد مسجد عباد الرحمن بقرية زرقان – مركز تلا، إلى جانب صيانة وتطوير مسجد الغفران بقرية ميت أبو شيخة – مركز قويسنا.

وفي محافظة الدقهلية، تم إحلال وتجديد مسجد السلام بعزبة شطا الشبلي – مركز المنزلة، ضمن خطة الوزارة لتوزيع مشروعات الإعمار على مختلف المحافظات، تحقيقًا للعدالة المكانية وخدمة لأهالي القرى والمراكز.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤيتها الشاملة لإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا، من خلال الجمع بين تطوير المساجد والارتقاء بالخطاب الديني، بما يسهم في بناء الإنسان، وترسيخ القيم الأخلاقية، وخدمة المجتمع على أسس دينية ووطنية راسخة.

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

