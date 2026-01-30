آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض الكتاب في دورته الـ57

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، إقامة شعائر صلاة الجمعة، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى مشهد يعكس الطابع الروحي والتنظيمي للمعرض

وشهدت ساحات المعرض توافد أعداد كبيرة من الأهالي والاسر إلى أماكن الصلاة المخصصة، حيث حرص الزوار من مختلف الفئات العمرية على أداء صلاة الجمعة داخل أروقة المعرض.

يذكر أن الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، وتحمل شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تحقيق معدلات إقبال جماهيري غير مسبوقة، حيث اقترب إجمالي عدد زواره من حاجز 4 ملايين زائر مع نهاية اليوم التاسع لفتح أبوابه أمام الجمهور، في تأكيد جديد على مكانته كأكبر حدث ثقافي في مصر والمنطقة.