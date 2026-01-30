قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
دعاء اليوم الحادى عشر من شعبان.. كلمات تصب عليك الخير صبا
آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة داخل معرض الكتاب في دورته الـ57

محمد بدران   -  
سارة عبد الله   -  
عدسة كيرلس صلاح

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، إقامة شعائر صلاة الجمعة، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى مشهد يعكس الطابع الروحي والتنظيمي للمعرض

وشهدت ساحات المعرض توافد أعداد كبيرة من الأهالي والاسر إلى أماكن الصلاة المخصصة، حيث حرص الزوار من مختلف الفئات العمرية على أداء صلاة الجمعة داخل أروقة المعرض.

https://youtu.be/1r9ZsOrRVso

يذكر أن الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، وتحمل شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تحقيق معدلات إقبال جماهيري غير مسبوقة، حيث اقترب إجمالي عدد زواره من حاجز 4 ملايين زائر مع نهاية اليوم التاسع لفتح أبوابه أمام الجمهور، في تأكيد جديد على مكانته كأكبر حدث ثقافي في مصر والمنطقة.

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

عمليات جراحية معقدة بالقلب بملايين الجنيهات تجري مجاناً .. طارق رشيد يكشف تفاصيلها

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

