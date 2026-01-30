زد يفوز على فاركو 2-0 بالدوري

حقق فريق زد الفوز على فريق فاركو بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي زد كل من رأفت خليل وعبدالله بكري في الدقيقتين 24 و87 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع زد رصيده للنقطة 20 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 12 ليبقى في المركز الـ17.

تشكيل زد

أعلن محمد شوقى المدير الفني لفريق زد، لمواجهة فاركو ، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل فريق زد ضد فاركو

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق، سامح إبراهيم

الوسط: أحمد الصغيرى، ماتا ماجاسا، أحمد خالد كباكا، أحمد عادل ميسى، مصطفى سعد

الهجوم: رأفت خليل.