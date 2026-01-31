طب عين شمس تطلق برنامجاً تدريبياً شاملاً في تصوير صحة المرأة لرفع كفاءة الأطباء العرب

أعلنت وحدة التدريب بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة عين شمس عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل ومتعدد المستويات متخصص في "تصوير صحة المرأة" (Women’s Imaging).

تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني رشاد، رئيس قسم الأشعة التشخيصية و تحت اشراف ا.د نهى ضياء الدين ذكى أستاذ الأشعة التشخيصية وتنظيم إدارة التدريب بمستشفيات جامعة عين شمس.

ويهدف البرنامج، المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 11 فبراير القادم، إلى تقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية في تشخيص أمراض النساء. ويشمل الكورس تغطية شاملة لفحوصات الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي (MRI)، الأشعة المقطعية (CT)، والأشعة بالصبغة على الرحم، بالإضافة إلى ورش عمل متقدمة حول أحدث تقنيات فحوصات قلب الجنين.

يجمع البرنامج بين المحاضرات النظرية والتدريب العملي المكثف داخل قسم الأشعة تحت اشراف نخبة من أساتذة و مدرسى الأشعة بالقسم، لضمان صقل مهارات الأطباء المشاركين.