ضبط راكب حاول تهريب ألف سماعة إذن بمطار سفنكس

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ومطاري سفنكس والعاصمة الإدارية برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، محاولة راكب تهريب ألف وخمسة سماعة أذن ومستلزماتهم أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الشركة الكويتية بصالة الوصول بمطار سفنكس الدولي.

ضم فريق الضبط كلا من اسلام عبد الباقي رئيسة القسم علي اللجنة الجمركية ومني رشدي مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالاشعة كل من محمد كمال الدين ومحمد عبد اللطيف مأموري الجمرك ومحمود جابر رئيس القسم وشارك في الضبط مجدي عزت مأمور الجمرك في حضور هيام منصور ومحمد صلاح من ادارة الامن الجمركي تحت اشراف محمود عبد الرؤوف المشرف علي الصالة امر حسام ابو الفضل شقوير مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣ ضد الراكب بعد العرض على رئيس الادارة المركزية.

يذكر أن هذا هو محضر الضبط الجمركي الثالث خلال شهر يناير الجاري بمطار سفنكس حيث سبق وتحرير محضري ضبط ارقام ١ و ٢ لسنة ٢٠٢٦ ضد راكبين مصريين حاولا تهريب مستحضرات تجميل الاول بعدد ١٨٠ عبوة والثاني بعدد ٤٦٨ عبوة اثناء إنهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب رحلة شركة فلاي دبي في توقيت متزامن ضم فريق الضبط كل من عبد الله حمدي رئيس القسم علي اللجنة الجمركية وأيمن عصام مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالاشعة كل من محمد جمعة وآدم عبد العزيز مأموري الجمرك تحت اشراف نورا السيد عبد الحميد المشرفه علي الصالة، وقيادة حسام شقوير مدير الجمرك.