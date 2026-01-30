قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن
بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر
دراسة حديثة تثير الجدل .. ما العمر الحقيقي للهرم الأكبر؟ ليس كما نعتقد
برشلونة يمدد عقد نجمه حتى عام 2031
يمامة يغيب عن انتخابات رئاسة الوفد .. ويترك الحزب بدون كشف حساب لفترته
أزمة مفاجئة .. سلطات الاحتلال تطالب الإسرائيليين بالبقاء في المنازل 3 أيام
لحظة خروج السيد البدوي من مقر حزب الوفد وسط هتافات أنصاره .. شاهد
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتقال قيادي في حماس من رفح الفلسطينية
مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو
فوضى في تيجراي الإثيوبية.. تعليق الرحلات ونزوح جماعي ووقف الخدمات المصرفية
التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس
تراجع 7200 جنيه في يوم.. الجنيه الذهب يهبط في ختام تعاملات اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراقب الاتحاد الدولي يشيد بتنظيم مصر لكأس العالم للسلاح للناشئين

مراقب الاتحاد الدولي
مراقب الاتحاد الدولي
محمد سمير

أشاد عمر بن عدودة، مراقب الاتحاد الدولي للسلاح بمستوى التنظيم الذي تشهده بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة المقامة حاليا في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي مؤكدا أن التنظيم في مصر جاء على أعلى مستوى ويضاهي المعايير العالمية المتبعة في كبرى البطولات الدولية.

وأكد بن عدودة في تصريحاته أن مصر أثبتت مجددا قدرتها الكبيرة على استضافة البطولات العالمية مشيرا إلى أن ما شاهده خلال متابعته لمنافسات البطولة يعكس احترافية كبيرة في جميع التفاصيل التنظيمية بداية من الجوانب اللوجستية مرورا بالإجراءات الصحية والأمنية وصولا إلى إدارة المباريات والتحكيم.

وأضاف مراقب الاتحاد الدولي أن مصر معروفة عالميا بتاريخها الطويل في تنظيم البطولات الكبرى موضحا أن التنظيم جاء محكما من جميع النواحي خاصة فيما يتعلق بالأمن والإجراءات الصحية ودور الحكام المحليين الذين ظهروا بمستوى مميز يعكس تطور المنظومة التحكيمية داخل الاتحاد المصري للسلاح.

وأثنى بن عدودة بشكل خاص على الترتيبات الصحية المصاحبة للبطولة مشيرا إلى تواجد عدد كبير من الأطباء داخل الصالات في تخصصات متنوعة من بينها القلب والعظام بالإضافة الى سيارة اسعاف وهو ما يعكس مدى الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

وتطرق مراقب الاتحاد الدولي إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة السلاح في مصر مشيدا بالنتائج التي تحققها على الصعيدين القاري والدولي وفي مقدمتها حصد الميداليات في مختلف البطولات العالمية وصولا إلى التتويج بميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024.

وأشار بن عدودة إلى أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج سنوات طويلة من العمل والتطوير داخل الاتحاد المصري للسلاح.

ومن جهة اخرى أكد الجزائري  بن عدودة أن وجود الكابتن عبد المنعم الحسيني على رأس الاتحاد الدولي للسلاح مكسبا كبيرا للعرب والأفارقة ويعكس المكانة التي وصلت إليها مصر في اللعبة.

كما كشف بن عدودة أن الاتحاد الجزائري للسلاح يسير على خطى النموذج المصري في تطوير اللعبة من خلال زيادة عدد الفرق والمدربين والحكام موضحا أن عدد الفرق تضاعف خلال السنوات الأخيرة إلى جانب توفير دعم مادي مستمر وخطط واضحة لتطوير البنية التحتية.

وأوضح أن سلاح السابر يعد السلاح الأول في الجزائر حاليا مع وجود فريق يمتلك فرصا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد الجزائري يعمل على تطوير شراكات مع أندية في فرنسا وإيطاليا لتبادل الخبرات ورفع مستوى اللاعبين.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة، والتي تستمر حتى الأول من فبراير، حيث تُقام اليوم منافسات فئة الناشئات، بداية من دور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 531 لاعبًا ولاعبة يمثلون 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، في نسخة قوية تعكس حجم المنافسة العالمية وتؤكد المكانة التنظيمية والفنية التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة بطولات السلاح الدولية.

عمر بن عدودة مراقب الاتحاد الدولي للسلاح كأس العالم لسيف المبارزة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

وزارة الزراعة

لا مبيدات مغشوشة ولا هرمونات.. الزراعة تكشف الحقيقة الكاملة وترد على الشائعات

الرئيس السيسي

ضمان نزاهة التقييم .. الرئيس لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال لاختراق هذه الامتحانات

صورة من الضبطية

ضبط راكب حاول تهريب ألف سماعة إذن بمطار سفنكس

بالصور

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصطفى بكري : الرئيس بيسمع لكلام الناس .. وهذا يعطينا أملا في المستقبل | فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأوضاع مستقرة والسلع موجودة | أبرز تصريحات الرئيس اليوم من الأكاديمية العسكرية .. فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد