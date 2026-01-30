مراقب الاتحاد الدولي يشيد بتنظيم مصر لكأس العالم للسلاح للناشئين

أشاد عمر بن عدودة، مراقب الاتحاد الدولي للسلاح بمستوى التنظيم الذي تشهده بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة المقامة حاليا في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي مؤكدا أن التنظيم في مصر جاء على أعلى مستوى ويضاهي المعايير العالمية المتبعة في كبرى البطولات الدولية.

وأكد بن عدودة في تصريحاته أن مصر أثبتت مجددا قدرتها الكبيرة على استضافة البطولات العالمية مشيرا إلى أن ما شاهده خلال متابعته لمنافسات البطولة يعكس احترافية كبيرة في جميع التفاصيل التنظيمية بداية من الجوانب اللوجستية مرورا بالإجراءات الصحية والأمنية وصولا إلى إدارة المباريات والتحكيم.

وأضاف مراقب الاتحاد الدولي أن مصر معروفة عالميا بتاريخها الطويل في تنظيم البطولات الكبرى موضحا أن التنظيم جاء محكما من جميع النواحي خاصة فيما يتعلق بالأمن والإجراءات الصحية ودور الحكام المحليين الذين ظهروا بمستوى مميز يعكس تطور المنظومة التحكيمية داخل الاتحاد المصري للسلاح.

وأثنى بن عدودة بشكل خاص على الترتيبات الصحية المصاحبة للبطولة مشيرا إلى تواجد عدد كبير من الأطباء داخل الصالات في تخصصات متنوعة من بينها القلب والعظام بالإضافة الى سيارة اسعاف وهو ما يعكس مدى الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

وتطرق مراقب الاتحاد الدولي إلى المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة السلاح في مصر مشيدا بالنتائج التي تحققها على الصعيدين القاري والدولي وفي مقدمتها حصد الميداليات في مختلف البطولات العالمية وصولا إلى التتويج بميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024.

وأشار بن عدودة إلى أن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ بل هو نتاج سنوات طويلة من العمل والتطوير داخل الاتحاد المصري للسلاح.

ومن جهة اخرى أكد الجزائري بن عدودة أن وجود الكابتن عبد المنعم الحسيني على رأس الاتحاد الدولي للسلاح مكسبا كبيرا للعرب والأفارقة ويعكس المكانة التي وصلت إليها مصر في اللعبة.

كما كشف بن عدودة أن الاتحاد الجزائري للسلاح يسير على خطى النموذج المصري في تطوير اللعبة من خلال زيادة عدد الفرق والمدربين والحكام موضحا أن عدد الفرق تضاعف خلال السنوات الأخيرة إلى جانب توفير دعم مادي مستمر وخطط واضحة لتطوير البنية التحتية.

وأوضح أن سلاح السابر يعد السلاح الأول في الجزائر حاليا مع وجود فريق يمتلك فرصا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة مشيرا إلى أن الاتحاد الجزائري يعمل على تطوير شراكات مع أندية في فرنسا وإيطاليا لتبادل الخبرات ورفع مستوى اللاعبين.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات تحت 20 سنة، والتي تستمر حتى الأول من فبراير، حيث تُقام اليوم منافسات فئة الناشئات، بداية من دور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 531 لاعبًا ولاعبة يمثلون 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، في نسخة قوية تعكس حجم المنافسة العالمية وتؤكد المكانة التنظيمية والفنية التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة بطولات السلاح الدولية.