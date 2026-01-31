أخطر خطير.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل لمحمد هنيدي في رمضان 2026

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل الإذاعي «أخطر خطير»، في خطوة فنية جديدة تؤكد حضور الفنان محمد هنيدي على المستوى الإذاعي.

ويقدم هنيدي خلال موسم رمضان 2026 تجربة صوتية كوميدية مختلفة، تعتمد على الأداء الصوتي والإيقاع السريع، من خلال 30 حلقة تُعرض عبر شبكة راديو النيل.

المسلسل يقدم قصة لايت كوميدي تمزج بين المواقف الساخرة والتفاصيل اليومية القريبة من الجمهور، دون الاعتماد على الصورة، ما يمنح المستمع مساحة أكبر للخيال والتفاعل.

ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين: محمد هنيدي، والفنانة سوسن بدر، والفنان علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج صفي الدين حسن.