1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
محافظات

المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصد في هذه البطولة المركز الأول

أبطال المصارعة
أبطال المصارعة
محمود زيدان

كرَّم الاتحاد المصري للمصارعة، المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكفر الشيخ "لعبة المصارعة الرومانية" لحصوله على المركز الأول وكأس الاتحاد لموسم 2025/ 2026 في حفل ختامي عقب انتهاء البطولة الأولى لسوبر المصارعة المصري وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة على ترتيب عام أول على جميع محافظات مصر في جميع المراحل، جاء بناء على نتائج اللاعبين في المصارعة الرومانية والمراكز والميداليات التي حصلوا عليها على مدار الموسم 2025 /2026 متفوقين على منافسيهم من جميع محافظات مصر، المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة.

كما وجه «محروس» التهنئة للقائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي، المدرب الأولمبي ياسر صقر مدرب المشروع، كابتن أبو غنام الرحماني مدرب المشروع.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري للمصارعة أرسل برقية تهنئة لرئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بمناسبة انتهاء بطولات الجمهورية للمصارعة للمراحل السنية المختلفة موسم 2025/ 2026 وتسليم كأس المركز الأول للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة المصارعة الرومانية المشروع القومي كفر الشيخ.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الشباب والرياضة

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

هيونداي

اختبار واحد فقط يطيح بمبيعات أشهر سيارات هيونداي

تسلا

صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

بالصور

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
فيديو

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

