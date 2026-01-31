المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصد في هذه البطولة المركز الأول

كرَّم الاتحاد المصري للمصارعة، المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بكفر الشيخ "لعبة المصارعة الرومانية" لحصوله على المركز الأول وكأس الاتحاد لموسم 2025/ 2026 في حفل ختامي عقب انتهاء البطولة الأولى لسوبر المصارعة المصري وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة على ترتيب عام أول على جميع محافظات مصر في جميع المراحل، جاء بناء على نتائج اللاعبين في المصارعة الرومانية والمراكز والميداليات التي حصلوا عليها على مدار الموسم 2025 /2026 متفوقين على منافسيهم من جميع محافظات مصر، المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بإشراف الدكتور أحمد مختار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة.

كما وجه «محروس» التهنئة للقائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي، المدرب الأولمبي ياسر صقر مدرب المشروع، كابتن أبو غنام الرحماني مدرب المشروع.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري للمصارعة أرسل برقية تهنئة لرئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة بمناسبة انتهاء بطولات الجمهورية للمصارعة للمراحل السنية المختلفة موسم 2025/ 2026 وتسليم كأس المركز الأول للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة المصارعة الرومانية المشروع القومي كفر الشيخ.