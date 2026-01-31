ضبط المتهم بإنهاء حياة صديقه في سربو ببني سويف بسبب خلافات مالية

نجحت مباحث مركز شرطة سمسطا في بني سويف، من كشف واقعة مقتل شاب على يد صديقه بقرية سربو التابعة لدائرة المركز، وضبط المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا بالعثور على جثة شاب مصاب بإصابات ووفاته متأثرًا بها، بقرية سريو، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، لكشف غموض الواقعة.

كلف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بكشف غموض الواقعة، وعلى الفور انتقل المقدم محمد حسن رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى محل الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه، وذلك على خلفية خلافات مالية نشبت بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته إصابات أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد حسن رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، والرائد عبد العال مصطفي والنقيب أحمد رأفت معاونو رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المتهم تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.