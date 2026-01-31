تغريم منتصر الزيات 20 ألف جنيه في التحريض والسب والقذف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم السبت، حكمها بتغريم المحامي محمد المنتصر عبد المنعم علي، الشهير بـ«منتصر الزيات»، 20 ألف جنيه على خلفية اتهامه بالتحريض عبر الإنترنت والتأثير على سير العدالة، إلى جانب ارتكاب وقائع سب وقذف وتهديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب مقدم البلاغ بالادعاء بالحق المدني، وإلزام المتهم بسداد تعويض مؤقت قدره مليون جنيه، فيما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم عقب الانتهاء من المرافعات والاطلاع على أوراق القضية.

وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين، اتهم فيه الزيات باستخدام بث مباشر عبر موقع «فيسبوك» للتحريض على الحشد الجماعي أمام مجلس الدولة، بهدف التأثير على جلسات نظر دعاوى قضائية منظورة، فضلًا عن توجيه عبارات سب وقذف وتهديد بحق خصومه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى تقرير فني أثبت استخدامه وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى تحريضي، يتضمن دعوات للتجمهر أمام جهات قضائية، إلى جانب اتهامات السب والقذف والتهديد.

كما تضمنت أوراق القضية الاستناد إلى مقطع مصور سابق للمتهم، بُث عبر إحدى القنوات الفضائية، تناول خلاله واقعة اغتيال المفكر الراحل فرج فودة، بلغة اعتبرها البلاغ تمجيدًا للجريمة وتحريضًا على تكرارها بحق أصحاب الأفكار المماثلة، حيث نُسب إليه وصف واقعة الاغتيال بأنها «قرار صائب»، مع الدعوة الصريحة لاستهداف مفكرين آخرين.

وأشارت أوراق الدعوى كذلك إلى أن تلك التصريحات جاءت ضمن نمط متكرر من الخطاب التحريضي، تضمن عبارات مسيئة للدولة والجمهورية، واعتُبر داعمًا لأفكار العنف والتطرف، وهو ما استند إليه الادعاء في طلب توقيع العقوبة القانونية المقررة.