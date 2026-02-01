شهر طوبة من أخطر فترات الشتاء على مرضى الحساسية والمناعة.. استشاري يوضح

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من خطورة شهر طوبة، مؤكدًا أنه يُعد من أكثر شهور الشتاء قسوةً من حيث الصقيع الشديد وانخفاض درجات الحرارة، ما يجعله توقيتًا بالغ الخطورة على مرضى الحساسية والصدر.

وأوضح الحداد في تصريح خاص لصدى البلد، أن استنشاق الهواء البارد يُعد من أكبر المثيرات لنوبات الحساسية والربو الشعبي، حيث قد يؤدي إلى أزمات ربوية حادة، وزيادة أعراض الزكام وحساسية الأنف، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الصدر.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن شهر طوبة يشهد أيضًا انتشارًا واسعًا للعدوى الفيروسية ونزلات البرد والإنفلونزا، نتيجة التكدس في الأماكن المغلقة وقلة التهوية، محذرًا من أن إغلاق النوافذ لفترات طويلة يزيد من فرص انتقال الفيروسات.

وشدّد الدكتور أمجد الحداد على أهمية تهوية المنزل يوميًا حتى في الأجواء الباردة، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، لتجديد الهواء وتقليل تركيز الفيروسات داخل المنازل.

وأضاف أن هذا الشهر يرتبط كذلك بظهور أو تفاقم بعض المشكلات الصحية مثل برودة الأطراف، وآلام العظام، والروماتيزم، وبعض أمراض المناعة الذاتية، نتيجة انخفاض الحرارة وتأثر الدورة الدموية.

واختتم الحداد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام مرضى الحساسية بتعليمات الوقاية، وارتداء الملابس الثقيلة، وتجنب التعرض المباشر للهواء البارد، والحرص على المتابعة الطبية خلال هذه الفترة الحرجة من فصل الشتاء.