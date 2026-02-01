راكين سعد تكشف لـ صدى البلد أسرار شخصيتها في أب ولكن

كشفت الفنانة راكين سعد عن مشاركتها في مسلسل «أب ولكن»، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية أخصائية اجتماعية، تدخل في خط درامي مؤثر من خلال مساعدة شخصية الأب التي يقدمها الفنان محمد فراج على تجاوز أزمته الأسرية.

وأكدت راكين سعد، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن كواليس العمل تسودها حالة من الانسجام والتعاون بين جميع صناع المسلسل، مشيرة إلى أن فريق العمل يواصل المذاكرة والتحضير بشكل مستمر من أجل تقديم عمل درامي متكامل يمس قضايا واقعية تهم الأسرة المصرية.

وتدور أحداث مسلسل «أب ولكن» في إطار اجتماعي، حول رجل ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يناقش العمل عددًا من قضايا وقوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قانون الرؤية، وتأثير هذه القوانين على الأسرة، مع تسليط الضوء على وجهة نظر الأب ومعاناته النفسية والاجتماعية.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.