«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر

تواصل «ستاد المحور» مع مصدر داخل نادي الكرمة العراقي، والذي أكد أنه خلال الساعات الماضية وصل أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الكرمة إلى القاهرة، لعقد اجتماع مع مسئولي النادي الأهلي، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع أحمد عبد القادر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف المصدر أن مسئولي النادي العراقي يجرون مفاوضات أيضًا مع لاعب آخر ينشط في الدوري المصري، في إطار سعيهم لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق انتقالات يناير.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن إدارة نادي الكرمة تسعى لحسم الصفقتين خلال الساعات المقبلة، قبل غلق باب الانتقالات.