برلماني: الأكاديمية العسكرية المصرية مشروع وطني لصناعة قادة المستقبل

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جوهر فكرة الأكاديمية العسكرية تمثل رسالة بالغة الأهمية عن فلسفة بناء الإنسان المصري، خاصة داخل المؤسسات التي تمثل خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره.

وأوضح أن تأكيد الرئيس على أن إنشاء الأكاديمية جاء في إطار إعداد برنامج متكامل للتطوير يعكس إيمان القيادة السياسية بأن القوة الحقيقية تبدأ من بناء العقول وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

وأضاف "الجندي"، أن هذا التوجه يضع مصر في مصاف الدول التي تعتمد على العلم والتخطيط الاستراتيجي في إعداد قادتها، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن وضع معايير دقيقة للانتقاء داخل الأكاديمية العسكرية يحمل دلالة واضحة على ترسيخ مبدأ الكفاءة والجدارة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على الانضباط والتحمل والفهم العميق لطبيعة المهام الوطنية الملقاة على عاتق القوات المسلحة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية الرئيس للأكاديمية العسكرية لا تقتصر على التدريب العسكري التقليدي، بل تمتد إلى بناء شخصية متكاملة تجمع بين الانضباط العسكري، والثقافة العامة، والوعي السياسي، والقدرة على اتخاذ القرار في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تخريج ضباط يمتلكون رؤية شاملة، وقادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والعسكرية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن هذه التصريحات تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأن تطوير الأكاديمية العسكرية وفق برامج علمية حديثة ومعايير انتقاء صارمة يعزز من كفاءة القوات المسلحة، ويضمن استمرارها كقوة رادعة تحمي الدولة ومقدراتها.