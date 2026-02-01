قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
برلمان

برلماني: الأكاديمية العسكرية المصرية مشروع وطني لصناعة قادة المستقبل

أميرة خلف

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جوهر فكرة الأكاديمية العسكرية تمثل رسالة بالغة الأهمية عن فلسفة بناء الإنسان المصري، خاصة داخل المؤسسات التي تمثل خط الدفاع الأول عن أمن الوطن واستقراره. 

وأوضح أن تأكيد الرئيس على أن إنشاء الأكاديمية جاء في إطار إعداد برنامج متكامل للتطوير يعكس إيمان القيادة السياسية بأن القوة الحقيقية تبدأ من بناء العقول وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع تحديات الحاضر وصناعة المستقبل.

وأضاف "الجندي"، أن هذا التوجه يضع مصر في مصاف الدول التي تعتمد على العلم والتخطيط الاستراتيجي في إعداد قادتها، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن وضع معايير دقيقة للانتقاء داخل الأكاديمية العسكرية يحمل دلالة واضحة على ترسيخ مبدأ الكفاءة والجدارة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على الانضباط والتحمل والفهم العميق لطبيعة المهام الوطنية الملقاة على عاتق القوات المسلحة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية الرئيس للأكاديمية العسكرية لا تقتصر على التدريب العسكري التقليدي، بل تمتد إلى بناء شخصية متكاملة تجمع بين الانضباط العسكري، والثقافة العامة، والوعي السياسي، والقدرة على اتخاذ القرار في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن هذا النهج يسهم في تخريج ضباط يمتلكون رؤية شاملة، وقادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والعسكرية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار النائب محمد الجندي، إلى أن هذه التصريحات تعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأن تطوير الأكاديمية العسكرية وفق برامج علمية حديثة ومعايير انتقاء صارمة يعزز من كفاءة القوات المسلحة، ويضمن استمرارها كقوة رادعة تحمي الدولة ومقدراتها.

محمد الجندي مجلس الشيوخ السيسي الأكاديمية العسكرية

