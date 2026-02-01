البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس اليوبيل الذهبي لراهباتين من الراهبات المصريات

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس اليوبيل الذهبي للأخت ماري نادية سعيد، والأخت ماري أغابي ناجي، من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشيّة البطريركية، والمونسينيور جوزيف فورو، نائب السفير البابوي بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والأم ماري ابتسام خليل، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

زمن نعمة

وفي عظته، شدّد الأب البطريرك على أن اليوبيل الذهبي ليس مجرد ذكرى زمنية، بل هو زمن نعمة، لأن الدعوة المكرسة تبدأ بلقاء شخصي مع الله يسبق أي قرار بشري.

وأكد غبطة البطريرك أن الحياة المكرسة لا تنبع من مشروع ذاتي، بل من كلمة المسيح: تعالَ واتبعني، التي تُستقبل في أعماق القلب، وتتحول إلى مسيرة أمانة يومية.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن تكريس الأختين جاء في سياق كنسي، وروحي غني، متزامنًا مع عيد القديس يوحنا بوسكو، واليوم العالمي للحياة المكرسة، معتبرًا أن حياتهما تشهد بأن الدعوة ليست هروبًا من العالم، بل طريقة جذرية لاحتضان الحياة، وخدمة الكنيسة، والإنسان بمحبة صامتة وأمينة.

وشدد صاحب الغبطة على أن خمسين عامًا من التكريس لم تكن طريقًا سهلًا، لكنها مسيرة أمانة وسط تحديات، وصمت، وانتظار، تشهد بأن المحبة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج، وأن القداسة هي تحويل الأمور البسيطة إلى أعمال عظيمة حين تُعاش بالإيمان، والرجاء.

وفي ختام عظته، وجّه غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق رسالة خاصة إلى الشباب، داعيًا إياهم إلى عدم الخوف من كلمة "نعم" للرب، لأن من يهب ذاته لا يفقد حياته بل يجدها.

واختتم الاحتفال بكلمة الأم ماري ابتسام خليل، عبّرت فيها عن الشكر والامتنان لجميع من شارك في هذه المناسبة المباركة، سائلة أن يفيض الله بنعمته على الكنيسة، والرهبنة.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر الأخت ماري نادية سعيد، والأخت ماري أغابي ناجي، كما يتمنى لهما خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.