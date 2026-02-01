قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناورات بحرية ثلاثية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي
البابا تواضروس: ختان الإناث اعتداء على حقوق المرأة ويجب مواجهته
الإمام الأكبر: الإسلام أنصف المرأة ورفع من مكانتها
القرار مش هياخد وقت.. دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة
عقب تراجعه.. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
هاني ضاحي: منصب النقيب مش وجاهة.. وهذه رؤيتي لإعادة هيبة نقابة المهندسين
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس اليوبيل الذهبي لراهباتين من الراهبات المصريات

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس اليوبيل الذهبي للأخت ماري نادية سعيد، والأخت ماري أغابي ناجي، من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشيّة البطريركية، والمونسينيور جوزيف فورو، نائب السفير البابوي بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والأم ماري ابتسام خليل، الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

زمن نعمة

وفي عظته، شدّد الأب البطريرك على أن اليوبيل الذهبي ليس مجرد ذكرى زمنية، بل هو زمن نعمة، لأن الدعوة المكرسة تبدأ بلقاء شخصي مع الله يسبق أي قرار بشري.

وأكد غبطة البطريرك أن الحياة المكرسة لا تنبع من مشروع ذاتي، بل من كلمة المسيح: تعالَ واتبعني، التي تُستقبل في أعماق القلب، وتتحول إلى مسيرة أمانة يومية.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن تكريس الأختين جاء في سياق كنسي، وروحي غني، متزامنًا مع عيد القديس يوحنا بوسكو، واليوم العالمي للحياة المكرسة، معتبرًا أن حياتهما تشهد بأن الدعوة ليست هروبًا من العالم، بل طريقة جذرية لاحتضان الحياة، وخدمة الكنيسة، والإنسان بمحبة صامتة وأمينة.

وشدد صاحب الغبطة على أن خمسين عامًا من التكريس لم تكن طريقًا سهلًا، لكنها مسيرة أمانة وسط تحديات، وصمت، وانتظار، تشهد بأن المحبة الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج، وأن القداسة هي تحويل الأمور البسيطة إلى أعمال عظيمة حين تُعاش بالإيمان، والرجاء.

وفي ختام عظته، وجّه غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق رسالة خاصة إلى الشباب، داعيًا إياهم إلى عدم الخوف من كلمة "نعم" للرب، لأن من يهب ذاته لا يفقد حياته بل يجدها.

واختتم الاحتفال بكلمة الأم ماري ابتسام خليل، عبّرت فيها عن الشكر والامتنان لجميع من شارك في هذه المناسبة المباركة، سائلة أن يفيض الله بنعمته على الكنيسة، والرهبنة.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر الأخت ماري نادية سعيد، والأخت ماري أغابي ناجي، كما يتمنى لهما خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك قداس راهبات راهبات قلب يسوع رئيس الأساقفة التكريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: الأهلي كان بيت رمضان صبحي وقت أزمته

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل لقاء الكونفيدرالية

أمم أوروبا لليد

اليوم.. ألمانيا تتحدى الدنمارك في نهائي أمم أوروبا لكرة اليد

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد