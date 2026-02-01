النبراوي مخاطبا المهندسين: انتخبوا حد فاضي وعنده فكر وجهد يحقق طموحاتكم

دعا المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، جموع المهندسين إلى تحرِّي الدقة والموضوعية في اختيار ممثليهم خلال انتخابات النقابة المقبلة، قائلا: "دقِّقوا اختياراتكم، ولا تنتخِبوا بناءً على عصبيات ولا انتماءات حزبية ولا استسلامًا لضغوط ما، واختاروا من يستطيع أن يحقق طموحكم، ومن لديه الوقت والجهد والفكر بما يسمح باستمرار النجاح في النقابة والانطلاق دومًا إلى الأمام".

وأكد نقيب المهندسين، خلال مشاركته في الجمعية العمومية العادية لشُعبة هندسة الغزل والنسيج، أن “الإنجاز الأكبر الذي حققناه خلال دورة 2022 – 2026 هو تحقيق استقلالية النقابة”.

وأضاف: "عندما رفعنا شعار استقلالية النقابة، وأن تُدار النقابة من 30 شارع رمسيس، اعتبره البعض شعارًا رومانسيًّا، ولكننا حققنا هذا الشعار فأصبح حقيقة يشهد بها الجميع".

وتابع: "انتخابات النقابة عام 2022 كانت معركة هائلة بين بعض المهندسين وجهات عديدة، وعمومية 30 مايو 2023 كانت معركة بين المهندسين وجهات مختلفة، ونجح المهندسون في فرض إرادتهم، ولهذا لن تتكرر محاولات التدخل في انتخابات النقابة، لأنها أدركت تمامًا أن المهندسين لهم إرادة حديدية، ولهم وجهة نظر يدافعون عنها بقوة، ولهذا لن يفوز في الانتخابات إلّا من يختاره المهندسون أنفسهم، وهذا إنجاز كبير، فقد صار للنقابة كيان وكينونة، وصارت نقابة المهندسين مُقدَّرة من الجميع، كما صارت النقابة المهنية الأولى في مصر بفضل قوة وصلابة إرادة المهندسين، لذا أدعو المهندسين للمشاركة في الانتخابات".

وأشار "النبراوي" إلى أن النقابة حققت فائضا كبيرا في ميزانيتها الحالية، وتركت مشروعات سكنية جاهزة للبيع ستُحقق إيرادات ضخمة للنقابة خلال العامين القادمين، بما يتيح زيادة معاشات النقابة هذا العام وعامي 2027 و2028.

من جانبه، أشاد الدكتور حماد عبد الله، رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، بالدور النضالي والمهني للمهندس طارق النبراوي، مؤكدًا أنه صاحب تاريخ نضالي ونقابي مُشرِّف وقاد النقابة على تحقيق إنجازات رائعة.

واستعرض "حماد" إنجازات الشُّعبة، مشيرًا إلى أن مجلس شُعبة الغزل والنسيج مجلس متناغم متجانس يعمل في ودٍّ وترابط، وهو ما ساهم بقوة في مشاركته الفعالة في جميع لجان وأنشطة النقابة، كما نجح في وضع استراتيجية وطنية لعودة صناعة الغزل والنسيج إلى عهدها الذهبي، بجانب الاهتمام بالتكافل الاجتماعي والرعاية الصحية لمهندسي الشعبة.

من جانبه، أكد المهندس سمير أبو الفتوح، وكيل شعبة الغزل والنسيج، أن لجان الشعبة تُرحب بانضمام كل من يرغب في المشاركة من أعضاء الشعبة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الشعبة يشاركون بشكل فاعل في جميع الأنشطة النقابية، بدءًا من المجال الاستشاري ومزاولة المهنة والرعاية الصحية، وحتى الجبّانات.

وأوضح المهندس علاء ريحان، عضو المجلس الأعلى، عن شعبة الغزل والنسيج، إلى أن مجلس شعبة الغزل طبقًا لقانون النقابة مسئول عن تقديم خدمات مهنية واجتماعية وصحية لجموع مهندسي الشعبة، مشيرًا إلى أن النقابة انتهت حاليًا من وضع مشروع نهائي للائحة المزاولة، لتكون أول لائحة لمزاولة المهنة، خاصة وأن آخر لائحة لمزاولة المهنة تعود إلى عام 1972، ووقتها كانت النقابة تحمل اسم نقابة المهن الهندسية، مؤكدًا أن اللائحة الجديدة عندما يتم اعتمادها ستضبط جميع الأمور الخاصة بمزاولة المهنة.

وأشار المهندس يحيى الطنباري، عضو المجلس الأعلى، عن شُعبة الغزل والنسيج إلى استحداث "صندوق الرعاية الاجتماعية" لتقديم دعم استثنائي للحالات المرضية الحرجة والمصاريف العلاجية التي تتجاوز سقف مشروع العلاج التقليدي.