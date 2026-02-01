قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو
إشتروا عقارات وأراضى.. 5 تجار مخدرات يغسلون ربع مليار جنيه
حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
أخبار البلد

النبراوي مخاطبا المهندسين: انتخبوا حد فاضي وعنده فكر وجهد يحقق طموحاتكم

طارق النبراوي - نقيب المهندسين
طارق النبراوي - نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

دعا المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، جموع المهندسين إلى تحرِّي الدقة والموضوعية في اختيار ممثليهم خلال انتخابات النقابة المقبلة، قائلا: "دقِّقوا اختياراتكم، ولا تنتخِبوا بناءً على عصبيات ولا انتماءات حزبية ولا استسلامًا لضغوط ما، واختاروا من يستطيع أن يحقق طموحكم، ومن لديه الوقت والجهد والفكر بما يسمح باستمرار النجاح في النقابة والانطلاق دومًا إلى الأمام".

وأكد نقيب المهندسين، خلال مشاركته في الجمعية العمومية العادية لشُعبة هندسة الغزل والنسيج، أن “الإنجاز الأكبر الذي حققناه خلال دورة 2022 – 2026 هو تحقيق استقلالية النقابة”.

وأضاف: "عندما رفعنا شعار استقلالية النقابة، وأن تُدار النقابة من 30 شارع رمسيس، اعتبره البعض شعارًا رومانسيًّا، ولكننا حققنا هذا الشعار فأصبح حقيقة يشهد بها الجميع".

وتابع: "انتخابات النقابة عام 2022 كانت معركة هائلة بين بعض المهندسين وجهات عديدة، وعمومية 30 مايو 2023 كانت معركة بين المهندسين وجهات مختلفة، ونجح المهندسون في فرض إرادتهم، ولهذا لن تتكرر محاولات التدخل في انتخابات النقابة، لأنها أدركت تمامًا أن المهندسين لهم إرادة حديدية، ولهم وجهة نظر يدافعون عنها بقوة، ولهذا لن يفوز في الانتخابات إلّا من يختاره المهندسون أنفسهم، وهذا إنجاز كبير، فقد صار للنقابة كيان وكينونة، وصارت نقابة المهندسين مُقدَّرة من الجميع، كما صارت النقابة المهنية الأولى في مصر بفضل قوة وصلابة إرادة المهندسين، لذا أدعو المهندسين للمشاركة في الانتخابات". 

وأشار "النبراوي" إلى أن النقابة حققت فائضا كبيرا في ميزانيتها الحالية، وتركت مشروعات سكنية جاهزة للبيع ستُحقق إيرادات ضخمة للنقابة خلال العامين القادمين، بما يتيح زيادة معاشات النقابة هذا العام وعامي 2027 و2028.

من جانبه، أشاد الدكتور حماد عبد الله، رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، بالدور النضالي والمهني للمهندس طارق النبراوي، مؤكدًا أنه صاحب تاريخ نضالي ونقابي مُشرِّف وقاد النقابة على تحقيق إنجازات رائعة.

واستعرض "حماد" إنجازات الشُّعبة، مشيرًا إلى أن مجلس شُعبة الغزل والنسيج مجلس متناغم متجانس يعمل في ودٍّ وترابط، وهو ما ساهم بقوة في مشاركته الفعالة في جميع لجان وأنشطة النقابة، كما نجح في وضع استراتيجية وطنية لعودة صناعة الغزل والنسيج  إلى عهدها الذهبي، بجانب الاهتمام بالتكافل الاجتماعي والرعاية الصحية لمهندسي  الشعبة.

من جانبه، أكد المهندس سمير أبو الفتوح، وكيل شعبة الغزل والنسيج، أن لجان الشعبة تُرحب بانضمام كل من يرغب في المشاركة من أعضاء الشعبة، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الشعبة يشاركون بشكل فاعل في جميع الأنشطة النقابية، بدءًا من المجال الاستشاري ومزاولة المهنة والرعاية الصحية، وحتى الجبّانات.

وأوضح المهندس علاء ريحان، عضو المجلس الأعلى، عن شعبة الغزل والنسيج، إلى أن مجلس شعبة الغزل طبقًا لقانون النقابة مسئول عن تقديم خدمات مهنية واجتماعية وصحية لجموع مهندسي الشعبة، مشيرًا إلى أن النقابة انتهت حاليًا من وضع مشروع نهائي للائحة المزاولة، لتكون أول لائحة لمزاولة المهنة، خاصة وأن آخر لائحة لمزاولة المهنة تعود إلى عام 1972، ووقتها كانت النقابة تحمل اسم نقابة المهن الهندسية، مؤكدًا أن اللائحة الجديدة عندما يتم اعتمادها ستضبط جميع الأمور الخاصة بمزاولة المهنة. 

وأشار المهندس يحيى الطنباري، عضو المجلس الأعلى، عن شُعبة الغزل والنسيج إلى استحداث "صندوق الرعاية الاجتماعية" لتقديم دعم استثنائي للحالات المرضية الحرجة والمصاريف العلاجية التي تتجاوز سقف مشروع العلاج التقليدي.

شعبة الغزل والنسيج الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج جمعية المهندسين المصرية المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر شعبة هندسة الغزل والنسيج نقابة المهندسين انتخابات المهندسين

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

محمد صلاح

إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: القوامة لا علاقة لها بتفضيل الرجل على المرأة وليست سلطة استبدادية للزوج

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بفضل رؤية القيادة السياسية

الدكتورة أفنان الشعيبي

أفنان الشعيبي: حقوق المرأة الفلسطينية غير قابلة للتجزئة.. ونصرة صمودها اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الدولي

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

