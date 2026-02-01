قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نواب يشيدون بتسلم مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي: تأكيد على محورية دور القاهرة في صياغة مستقبل القارة السمراء..وقدرة الدبلوماسية الوطنية على قيادة الملفات الأكثر تعقيدا

أميرة خلف
  • نائب: الرهان المصري يستهدف تطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في القارة عبر تحويل التحديات الراهنة لتنمية مستدامة
  • برلمانية:  تسلم مصر رئاسة مجلس السلم الأفريقي تعكس ثقل "الجمهورية الجديدة"


أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بتسلم 
مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، مؤكدين أن هذا يعد اعترافا دوليا أصيلا بمكانتها الراسخة  في صياغة مستقبل القارة السمراء.


 أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي يمثل اعترافاً دولياً وإقليمياً راسخاً بمكانة الدولة المصرية كلاعب رئيسي ومحوري في صياغة مستقبل القارة السمراء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس الثقة الكبيرة في قدرة القيادة السياسية المصرية على إدارة أعقد الملفات القارية في توقيت شديد الحساسية، حيث تواجه أفريقيا منظومة تهديدات مركبة تتراوح بين النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، وصولاً إلى تداعيات التغير المناخي التي تضغط على الموارد الطبيعية والاستقرار الاجتماعي.


وأضاف «اللمعي»، أن الرؤية المصرية خلال فترة رئاستها للمجلس ترتكز على منهجية "تفكيك الصراعات" بدلاً من مجرد إدارتها، وذلك عبر دعم المسارات السياسية الشاملة وتوحيد المبادرات الدولية المشتتة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السودانية التي تتصدر الأولويات المصرية، حيث تسعى القاهرة لبلورة موقف موحد يحافظ على مؤسسات الدولة السودانية ويضع حداً لمعاناة شعبها، بجانب الاهتمام بملف الصومال ومنطقة الساحل وشرق الكونغو.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئاسة المصرية ستشهد فعاليات مكثفة تتضمن مشاورات وزارية مع وزير خارجية السودان وجلسات معمقة لمناقشة تحديات الانتقال السياسي وإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي تتولى مصر ريادته قارياً بكل جدارة.


وشدد النائب عادل اللمعي، على أن الأجندة المصرية داخل المجلس تتسم بالشمولية، إذ لا تكتفي بالجانب الأمني الصرف، بل تمتد لتشمل الربط بين الغذاء والسلم والأمن، واستشراف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة، بما يخدم أهداف أجندة التنمية 2063، مؤكداً أن الرهان المصري يهدف في النهاية إلى تطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في القارة عبر تحويل التحديات الراهنة إلى فرص للاستقرار والتنمية المستدامة، مما يثبت أن مصر هي دائماً صمام الأمان والظهير القوي لأشقائها  في القارة الأفريقية.

من جانبه ، أشادت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بتولي جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في توقيت استثنائي يبرهن على محورية الدور المصري في صياغة مستقبل القارة السمراء، وقدرة الدبلوماسية المصرية على قيادة الملفات الأكثر تعقيداً.

وصرحت النائبة عطا الله بأن الرئاسة المصرية للمجلس تحمل دلالات استراتيجية هامة، حيث تعكس التزام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام سيادة الدول وصون مؤسساتها الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية. وأضافت: “إن أجندة مصر خلال هذا الشهر لا تقتصر على إدارة الأزمات، بل تمتد لوضع رؤية استباقية للتنمية والإعمار.”

وثمنت نائبة المصريين بالخارج وضع ملفي السودان والصومال على رأس أولويات الرئاسة المصرية، مشيرة إلى أن عقد مشاورات وزارية مكثفة يعكس حرص مصر على استعادة الاستقرار في دول الجوار وحماية الأمن القومي العربي والأفريقي، وهو ما يبعث برسائل طمأنة لكل المهتمين بالشأن الأفريقي في الداخل والخارج.


وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن البرنامج المصري يتميز بـ "الشمولية"، حيث يربط بين الأمن وبين ملفات حديثة كـالذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والأمن الغذائي، وقالت: "مصر تتولى ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يمثل حجر الزاوية لتحويل القارة من ساحة للصراعات إلى واحة للاستثمار والنمو، وهو ما يخدم أهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣."


ووجهت النائبة عبير عطا الله رسالة إلى الجاليات المصرية في الخارج، مؤكدة أن القوة الناعمة والسياسية التي تظهر بها مصر في المحافل الدولية مثل الاتحاد الأفريقي، تعزز من وضعية المواطن المصري في الخارج وتجعل منه سفيراً لدولة قوية، مستقرة، ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.

