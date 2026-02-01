محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.76%

أ ش أ

اعتمد محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026 وذلك بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بنسبة نجاح 85.76% .

وتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية العامة عدد 33634 طالبا وطالبة، حضر منهم 33151 طالبا، ونجح 28431 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 85.76 % .

وبلغت نسبة النجاح بالاعدادية المهنية 86.5% ، حيث يبلغ عدد الطلاب المقيدين 995 طالبا وطالبة و حضر منهم 902 و نجح 781 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الفكرية حضر 31 طالبا وطالبة من إجمالي 47 مقيدا بنسبة نجاح 66% .

وعلى صعيد آخر وخلال لقائه مع مدير المديرية أكد محافظ دمياط ضرورة الاستعداد التام للفصل الدراسي الثاني والتأكيد علي جاهزية المدارس و الالتزام بالضوابط التى حددتها الوزارة.