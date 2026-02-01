برلماني: لن نترك أطفالنا فريسة لمخاطر السوشيال ميديا دون ضوابط

أكد تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية عاجلة، وليست خيارًا قابلًا للتأجيل.

وأوضح عبد الحميد، أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، ناقشنت مراجعة وضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة والتكنولوجيا الحديثة، تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حماية النشء في مصر من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا غير المنضبطة.



وأشار النائب إلى أن الانتشار الواسع للمنصات الرقمية أتاح كمًا هائلًا من المعلومات المغلوطة والمحتوى المضلل والمعرفة المشوهة، ما يشكل خطرًا مباشرًا على التكوين النفسي والمعرفي والسلوكي للأطفال.

وشدد عبد الحميد على أهمية وضع إطار تشريعي وقيمي متكامل يضمن الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، ويحقق التوازن بين مواكبة التطور الرقمي وحماية الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الدولة مسؤولة عن توفير بيئة رقمية آمنة تحافظ على وعي وهوية المجتمع.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ يضع هذا الملف على رأس أولوياته، دعمًا لحق الأطفال في تنشئة سليمة تحمي عقولهم ومستقبلهم.