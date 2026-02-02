قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

علامة تحذير مبكرة لـ سرطان الفم والحلق.. ما هي؟

هاجر هانئ

لا ينبغي تجاهل قرحة الفم التي لا تلتئم خلال أسبوعين، إذ قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بـ سرطان الفم أو الحلق. ويحذر الخبراء من أن استمرار التقرحات، أو ظهور بقع حمراء أو بيضاء، أو النزيف، أو الألم، أو صعوبة البلع، قد تشير إلى الإصابة بسرطان الفم، خاصةً بين مدخني التبغ ومدمني الكحول.


من المفترض أن تشفى قرحة الفم من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين، وإذا لم يحدث ذلك، فعليك أن تقلق. وفقًا للخبراء، قد تكون القرحة الفموية المتكررة علامة مبكرة جدًا على سرطان الفم والحلق، والذي يمكن علاجه بنجاح في الوقت المناسب إذا تم تشخيصه مبكرًا.

"لسوء الحظ، يتجاهل الكثير من الأشخاص هذا العرض باعتباره عدوى أو تهيجًا بسيطًا، مما يؤدي إلى تأخر الرعاية الطبية. في سرطانات الفم والحلق، قد تظهر التغيرات المبكرة على شكل قرحة مستمرة، أو بقع بيضاء أو حمراء، أو مناطق سميكة، أو نزيف غير مبرر داخل الفم"، هذا ما قاله الدكتور كوندان، استشاري جراحة الأورام في مستشفى مانيبال، لموقع تايمز ناو.

وأضاف: "قد تبقى الأعراض خفيفة في البداية، ولهذا السبب يتم تجاهلها في كثير من الأحيان".

مظهر وخصائص قرح الفم

تكون النتوءات الصغيرة داخل فمك أو خديك أو شفتيك أو لسانك أو قاعدة اللثة مفتوحة وتتخذ شكلاً دائرياً، ولكنها قد تكون بيضاوية الشكل في بعض الأحيان، مع حواف بيضاء أو صفراء أو حمراء حولها، وفقا لما نشره موقع times now india.

مع ذلك، يجب تناول الطعام بحذر لأن هذه التقرحات قد تكون مؤلمة للغاية، خاصةً عند شرب السوائل أو تنظيف الأسنان بالمعجون. تلتئم هذه التقرحات تلقائيًا في غضون أسبوعين، ولكنها قد تُسبب مشاكل أثناء تناول الطعام أو الماء. كما أن التوتر، أو الاكتئاب، قد يؤدي إلى تقرحات وتغيرات في كيمياء الجسم، مثل نقص بعض الفيتامينات، كفيتامين سي.

إذا كانت هذه القرح ناتجة عن السرطان، فإنها لا تزول مع مرور الوقت. يقول الأطباء إنك ستشعر بألم يزداد تدريجياً مع تقدم المرض. كما أن سرطانات الفم غالباً ما تكون ذات حواف غير منتظمة وتختلف في لونها بين الأحمر والأبيض أو مزيج منهما.

"ما يجعل هذه القرح مثيرة للقلق بشكل خاص هو أنها غالباً ما تكون غير مؤلمة في المراحل المبكرة، مما يدفع الأشخاص إلى تأخير طلب الرعاية الطبية. كما أن استخدام التبغ، والإفراط في تناول الكحول، وسوء نظافة الفم، والتهيج المتكرر الناتج عن الأسنان الحادة أو أجهزة تقويم الأسنان غير المناسبة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بها"، هذا ما قاله الدكتور أبهيجيت سينغ، استشاري أول في طب الجهاز التنفسي، في مدينة شارداكير الصحية.

أعراض أخرى مرتبطة بسرطان الفم


إلى جانب القرح والجروح المؤلمة، قد تظهر أعراض موضعية مثل:
نزيف بدون سبب
خدر في شفتيك وفمك
شعور بعدم الراحة في الحلق
مشاكل البلع
بارِزفقدان الوزن
ألم في الأذن
رائحة الفم الكريهة المزمنة


عوامل الخطر للإصابة بسرطان الفم والحلق

يبدأ سرطان الفم والحلق، المعروف أيضًا بسرطان الفم، في الخلايا الحرشفية الموجودة في تجويف الفم. تتميز هذه الخلايا بأنها مسطحة، وعند رؤيتها تحت المجهر، تبدو كحراشف السمك. تتحول الخلايا الحرشفية الطبيعية إلى خلايا سرطانية عند حدوث تغيرات في حمضها النووي (DNA)، فتبدأ بالنمو والتكاثر. مع مرور الوقت، تنتشر هذه الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى داخل الفم، ثم إلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة أو إلى أجزاء أخرى من الجسم.

بحسب الخبراء، فإن حوالي 75% من المصابين بسرطان الفم لديهم العادات التالية:

تدخين السجائر أو السيجار أو الغليون
استخدم منتجات التبغ عديمة الدخان مثل التبغ الممضوغ، أو التبغ المغموس، أو السعوط، أو الغليون المائي
تناول كميات مفرطة من الكحول بانتظام
يقضون الكثير من الوقت في الشمس دون حماية شفاههم بواقي الشمس
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)
وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الفم

الفم سرطان الفم التقرحات قرحة الفم

