عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل سيزر سلاد.. أحلى من الجاهز

هاجر هانئ

سيزر سلاد من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي تناولها وشرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سيزر سلاد فيما يلي….

مقادير سيزر سلاد


● مكعبات توست بني محمص فى الفرن

● 2 صدر دجاج بانيه

للتتبيلة:
● بشر ليمون
● عصير ليمون
● ماء بصل
● 1 ملعقة كبيرة زبادي
● 1 ملعقة كبيرة صلصة
● بابريكا
● ملح
● فلفل
● خس مبشور
● جبنة بارميزان
للدريسينج:
● فلفل أسود
● ثوم مفروم
● قطع أنشوجة
● مستردة
● زبادي يوناني لايت
● عصير ليمون
● زيت زيتون
● رشة ملح

 


طريقة تحضير سيزر سلاد


فى بولة يوضع عصير ليمون، ماء بصل، بشر ليمون، زبادي، بابريكا، صلصة، ملح، فلفل، وتقلب المكونات للحصول على تتبيلة الدجاج المطلوبة.
توضع صدور الدجاج في التتبيلة السابقة و تتبل جيداً
توضع صدور الدجاج المتبلة على جريل على النار
تقلب على الوجهين حتى تمام الشوي
فى بولة توضع 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون، ملح، فلفل، ثوم مفروم، ثم توضع مكعبات التوست المحمصة و يقلب جيداً
توضع مكعبات التوست على الصاج، ثم يوضع الصاج في الفرن و يترك حتى تمام التحميص
يوضع فى الكبة ثوم مفروم، قطع أنشوجة، مسطردة، زبادي يوناني لايت، عصير ليمون، زيت زيتون، ملح، فلفل، للحصول على الدريسنج المطلوب.
في طبق التقديم، يوضع خس مبشور، صدور دجاج مشوية، مكعبات توست محمص
يوضع على الوجه دريسنج و تقلب المكونات جيداً ثم تقدم.

