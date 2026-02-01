ياسر قورة: اقتراحي بـ هيئة عقارية مستقلة ضمان للشفافية

أكد مهندس ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ، أن كل دول العالم لديها هيئة لضبط سوق العقارات، مضيفا أن اقتراحي بـ "هيئة عقارية مستقلة" تستهدف تنظيم السوق العقارى.



وتابع مهندس ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أنه أيضا ضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين المشترين للوحدات السكنية والمطورين، مستدركا أن الهيئة ستتضمن مواجهة التلاعب في جزء متعلق بالمساحة والأسعار للوحدات العقارية.

وأكمل مهندس ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ، أن دور الهيئة هو حماية المواطن من تلاعب المطورين العقاريين، ووضع ضوابط للسوق العقاري ولا دخل لها بالأسعار.