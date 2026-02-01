مراسل إكسترا نيوز: تخصيص مناطق مجهزة لأطفال غزة وذويهم

قال كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إن التشغيل التجريبي للمعبر من الجانب الفلسطيني بدأ في ظل حالة استنفار كامل من جميع الجهات التنفيذية المعنية، لتقديم الدعم الطبي والنفسي لأبناء قطاع غزة فور وصولهم إلى بوابة المعبر.

وأوضح خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن أفراد هيئة الإسعاف المصرية يتولون استلام الحالات المصابة فور عبورها من الجانب الفلسطيني، حيث تُجرى لها الفحوصات الطبية الأولية والكشف من قبل فرق الطب الوقائي والحجر الصحي، يلي ذلك استكمال الإجراءات الخاصة بوصول المصابين، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المخصصة لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري تقدم الدعم النفسي للمصابين ومرافقيهم، إلى جانب توزيع وجبات جاهزة ومساعدات إنسانية، مع تخصيص مناطق مجهزة للأطفال وذويهم فور دخولهم إلى الجانب المصري من معبر رفح، فضلًا عن توفير تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم، من بينها مصاعد متحركة ومناطق انتظار مجهزة.

وأضاف المراسل أن هناك تضافرًا كاملًا بين جميع الأجهزة التنفيذية لإخراج هذا المشهد بما يليق بالدور الإنساني المصري، خاصة بعد ما يقرب من عام ونصف من الإغلاق الكامل للمعبر أمام دخول الحالات الإنسانية والمساعدات.