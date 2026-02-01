عقوبات الاعتداء على الأخرين باستخدام الحيوانات الخطرة والكلاب

شهد اليوم مناقشة لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أزمة انتشار الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها.

ونصّت المادة (17) من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على توقيع عقوبات مشددة بحق كل من يعتدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، في إطار تشديد الحماية القانونية للأفراد وردع صور الاعتداء المختلفة.

وحسب نص المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب اعتداءً باستخدام حيوان خطر أو كلب، وتُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقع الاعتداء مع سبق الإصرار أو الترصد.

استخدام حيوان خطر أو كلب إلى وفاة المجني عليه

وفي حال أسفر التعدي عن إصابة المجني عليه بمرض أو عجز عن أداء أعماله الشخصية لمدة تتجاوز عشرين يومًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان التعدي مقترنًا بسبق الإصرار أو الترصد.

وقررت المادة عقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، وتُغلّظ العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز أربعة ملايين جنيه حال ثبوت سبق الإصرار أو الترصد.

وشدد القانون العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا أفضى التعدي باستخدام حيوان خطر أو كلب إلى وفاة المجني عليه دون قصد القتل، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، إذا ارتُكب الفعل مع سبق الإصرار أو الترصد.