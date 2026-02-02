بطول 50 كيلو متر.. رفع كفاءة 25 طريقا بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تمهيد وتسوية وتأهيل ورفع كفاءة 25 طريقًا بطول نحو 50 كم بقرى منشأة عباس، الروضة، القصابي، الورق، التفتيش، الحدادي، تيدا، أبو غنيمة، الملاحة، برية لاصيفر، دمرو، الفقهاء القبلية، وسد خميس بمركز سيدي سالم، بالمشاركة المجتمعية، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وذلك ضمن مبادرة «تأهيل الطرق» على مستوى المحافظة، وفي إطار خطة شاملة لتطوير مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن المبادرة تستهدف تمهيد وتسوية وتأهيل ورفع كفاءة الشوارع والطرق ذات الرصف القديم، إلى جانب استخدام طبقة الأسفلت المتهالكة أو فرد طبقة سن جديدة، باستخدام معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة، وذلك لتيسير الحركة، وسرعة التنقل، والحفاظ على المركبات والسيارات، والسير عبر طرق ممهدة.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تنفيذ المبادرة في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بالتوازي مع عدة مبادرات أخرى، منها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة وتحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي، ومبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ نظيفة» لتطوير منظومة النظافة والتجميل والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، ومبادرة «من التكهين إلي التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات المتهالكة بدلًا من تكهينها لتوفير المال العام.