خبير اقتصادي: أي ضربة أمريكية لإيران تؤثر على الأسعار والغذاء وحياة المواطنين

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة من التداعيات المحتملة لأي ضربة أمريكية ضد إيران، مؤكدًا أن آثارها ستشمل جميع القطاعات وتمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع أو أسعار السلع الأساسية وإمدادات الغذاء.

الحروب والأزمات العالمية

وأشار بدرة خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس إلى أن الحروب والأزمات العالمية تؤثر على الجميع، مستشهدًا بالحرب الروسية–الأوكرانية التي كان لها تأثير كبير على مصر والمنطقة.

انعكاسات اقتصادية مباشرة

ونوه بدرة إلى أن العالم أصبح "قرية صغيرة" وأن أي أحداث عالمية لها انعكاسات اقتصادية مباشرة، مضيفًا أن الهيمنة الإسرائيلية في الشرق الأوسط تزيد من تفاقم الأزمات وتؤثر سلبًا على المنطقة بأكملها.

شركات موثوقة وموضوعة

أما عن الاستثمار، فأوضح الخبير الاقتصادي أن المواطنين يُنصحون بعدم المضاربة في الذهب أو الدولار، مؤكدًا أن سوق العقارات يشهد تباطؤًا، لكنه نصح بشراء الوحدات نقدًا من شركات موثوقة وموضوعة تحت ضمان، مشددًا على أهمية الإسراع في اتخاذ قرار الشراء في الوقت الحالي.