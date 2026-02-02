استمرار نمو حركة الركاب في مطار القاهرة مع بداية العام الجديد

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة الركاب والرحلات الجوية خلال شهر يناير 2026، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025، في تأكيدٍ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

ارتفع عدد الركاب إلى 2,996,606 ركاب، مقابل 2,635,041 راكبًا في يناير 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 14٪.

كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 21,044 رحلة، مقارنةً بـ 18,529 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا زيادة قدرها نحو 14٪.

ويؤكد هذا النمو المستمر حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير منظومة التشغيل والخدمات داخل المطار، في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بما يعزز مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومحور إقليمي رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.