عضو المصري الديمقراطي بالشيوخ يعترض على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية

اعترض النائب خالد راشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ على مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية .

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :التعديل المقدم من الحكومة لم يأتى بأفكار داعمة لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية أو دعم البحث العلمى أو تجديد المستشفيات الجامعية والتي تعاني من التهالك سواء من الأبنية أو الأجهزة الطبية ابتي يحتاجها المرضي .

وقال النائب خالد راشد قائلا: القانون في صورته العامة لم يضيف جديد ،وبالتالى إلزام المستشغيات بالترخيص يخرج عن الدور المطلوب منها ؛فالمستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار، ولها اعتمادات مالية.

وأوضح النائب خالد راشد قائلا: كل جهة في مصر تريد أن تغلق لها كيان منفصل .متسائلا: صحة المصريين لا تستاهل هيئة لحمايتها، فضلا عن ذلك ماهو دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

وعقب النائب حسام الملاحي مقرر التقرير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا : لاتوجد أى مستشفي يتم بنائها أو تشغيلها الإ بعد الحصول على كود من هيئة ضمان الاعتماد والجودة.