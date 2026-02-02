قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
اجتماع برئاسة مدبولي يؤكد سرعة الانتهاء من تشريع لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تدخلات عاجلة لمشكلات الصرف الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجهود جميع الجهات التنفيذية من أجل التدخل السريع ورفع المعاناة عن المواطنين، والتفاعل الفورى مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لوضع حلول عملية ومستدامة لها فقد نجحت الأطقم الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إحتواء وحل مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحى بمطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجوزيرة.

وشملت الأعمال استخراج كميات من الأحجار والمخلفات التى كانت تعوق إنسياب الصرف داخل المطابق، إلى جانب تنفيذ أعمال التسليك والتطهير الكامل للمطابق، مع القيام فى الوقت ذاته بأعمال تطهير شاملة لشبكات الصرف الصحى بمنطقة الزيداب بمطلع الصداقة الجديدة، وكذلك شبكات الصرف الصحي بمنطقة السيل الريفي بما يضمن منع تكرار المشكلة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفى السياق، نفسه تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو جهودها الميدانية لشفط أى تجمعات لمياه الصرف الصحى بقرية الجعافرة، التى تشهد حالياً إستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية، والمربوط بمحطتى رفع الرتاج والفلاليح التابعتين لمشروع صرف صحى قرى الطويسة والجعافرة، والذى تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.

جهود متنوعة

وينفذ المشروع ضمن الخطة الإستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت نحو 80 مليون جنيه، وبأطوال شبكات انحدار تصل إلى 28 كم ، وبأقطار مواسير تصل إلى 400 مللى حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية، ويجري حالياً إنهاء إجراءات توصيل الوصلات المنزلية تمهيداً للبدء فى تنفيذها فعلياً، كما يجري تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بقرى إقليت ، والذى يخدم قرية فطيرة بحرى.

ويضم محطة معالجة بطاقة 20/30 ألف متر مكعب يومياً بنظام المعالجة الثلاثية حيث يتم التشغيل التجريبى للمحطة لإستقبال تصرفات 20 محطة رفع بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة بما يسهم بشكل كامل فى القضاء على مشكلة الطفح المتكرر وتحقيق حماية بيئية مستدامة.

وبالنسبة لقطاع مياه الشرب يتم حالياً تنفيذ مشروع تحسين خدمات مياه الشرب الممول من الحكومة السويسرية حيث تشهد الأعمال الانتهاء من تنفيذ العداية النفقية أسفل شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان الشلال، والتى تمتد من محطة جبل شيشة وصولاً إلى مناطق شرق مدينة أسوان بطول 7 كم وبقطر 700 مللى تمهيداً لربطها بخط 900 مللى المغذي لمناطق وسط المدينة بما يحقق إنتظام تدفق مياه الشرب، والقضاء بشكل جذرى على مشكلات الإنقطاع أو ضعف المياه المتكرر بمناطق المحمودية والناصرية والصداقة الجديدة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحى فيتم توفير الخدمات الطبية والعلاجية داخل وحدة أبو الريش بحرى لـ 12 ألف و 284 مواطن ومواطنة ، وجارى نقل تبعيتها لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وتضم قوى بشرية بواقع 2 طبيب بشرى وطبيب أسنان و 2 صيدلى ، ومراقب صحى ، وإدارى وأمين مخزن و 3 رائدات ريفيات وعامل ، بالإضافة إلى 17 بفريق التمريض.

وتقوم الوحدة بتقديم خدمات الغدة الدرقية والطوارئ والأسنان وتنظيم الأسرة ومتابعة الأطفال والتطعيمات والعيادات الخارجية حيث وصل إلى عدد الحالات التى ترددت على الوحدة بهذه الأقسام خلال شهر يناير 2026 إلى 1083 حالة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد