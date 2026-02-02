محافظ أسوان: تدخلات عاجلة لمشكلات الصرف الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لجهود جميع الجهات التنفيذية من أجل التدخل السريع ورفع المعاناة عن المواطنين، والتفاعل الفورى مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية لوضع حلول عملية ومستدامة لها فقد نجحت الأطقم الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى إحتواء وحل مشكلة الطفح المتكرر للصرف الصحى بمطلع الصداقة الجديدة من ناحية الجوزيرة.

وشملت الأعمال استخراج كميات من الأحجار والمخلفات التى كانت تعوق إنسياب الصرف داخل المطابق، إلى جانب تنفيذ أعمال التسليك والتطهير الكامل للمطابق، مع القيام فى الوقت ذاته بأعمال تطهير شاملة لشبكات الصرف الصحى بمنطقة الزيداب بمطلع الصداقة الجديدة، وكذلك شبكات الصرف الصحي بمنطقة السيل الريفي بما يضمن منع تكرار المشكلة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفى السياق، نفسه تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو جهودها الميدانية لشفط أى تجمعات لمياه الصرف الصحى بقرية الجعافرة، التى تشهد حالياً إستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية، والمربوط بمحطتى رفع الرتاج والفلاليح التابعتين لمشروع صرف صحى قرى الطويسة والجعافرة، والذى تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.

جهود متنوعة

وينفذ المشروع ضمن الخطة الإستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت نحو 80 مليون جنيه، وبأطوال شبكات انحدار تصل إلى 28 كم ، وبأقطار مواسير تصل إلى 400 مللى حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية، ويجري حالياً إنهاء إجراءات توصيل الوصلات المنزلية تمهيداً للبدء فى تنفيذها فعلياً، كما يجري تنفيذ مشروع متكامل للصرف الصحى بقرى إقليت ، والذى يخدم قرية فطيرة بحرى.

ويضم محطة معالجة بطاقة 20/30 ألف متر مكعب يومياً بنظام المعالجة الثلاثية حيث يتم التشغيل التجريبى للمحطة لإستقبال تصرفات 20 محطة رفع بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة بما يسهم بشكل كامل فى القضاء على مشكلة الطفح المتكرر وتحقيق حماية بيئية مستدامة.

وبالنسبة لقطاع مياه الشرب يتم حالياً تنفيذ مشروع تحسين خدمات مياه الشرب الممول من الحكومة السويسرية حيث تشهد الأعمال الانتهاء من تنفيذ العداية النفقية أسفل شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان الشلال، والتى تمتد من محطة جبل شيشة وصولاً إلى مناطق شرق مدينة أسوان بطول 7 كم وبقطر 700 مللى تمهيداً لربطها بخط 900 مللى المغذي لمناطق وسط المدينة بما يحقق إنتظام تدفق مياه الشرب، والقضاء بشكل جذرى على مشكلات الإنقطاع أو ضعف المياه المتكرر بمناطق المحمودية والناصرية والصداقة الجديدة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحى فيتم توفير الخدمات الطبية والعلاجية داخل وحدة أبو الريش بحرى لـ 12 ألف و 284 مواطن ومواطنة ، وجارى نقل تبعيتها لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، وتضم قوى بشرية بواقع 2 طبيب بشرى وطبيب أسنان و 2 صيدلى ، ومراقب صحى ، وإدارى وأمين مخزن و 3 رائدات ريفيات وعامل ، بالإضافة إلى 17 بفريق التمريض.

وتقوم الوحدة بتقديم خدمات الغدة الدرقية والطوارئ والأسنان وتنظيم الأسرة ومتابعة الأطفال والتطعيمات والعيادات الخارجية حيث وصل إلى عدد الحالات التى ترددت على الوحدة بهذه الأقسام خلال شهر يناير 2026 إلى 1083 حالة .