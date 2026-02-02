عضو بالشيوخ يتساءل: هل نحن بحاجة إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي؟

قال النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس الشيوخ أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يطرح عددا من التساؤلات أهمها هل نحن بحاجة إلى تشريع شامل ومتكامل للقطاع الصحي.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :نحن نناقش الآن قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس منظومة شاملة تحقق الجدوي منها .

وأشار "الرقيعي"إلى أننا بحاجة إلى منظومة رشيدة لتحقيق الأهداف .

وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية إلي لجنتى التعليم والصحة بمجلس الشيوخ مرة أخري لمناقشته من جديد .

وأكد النائب هشام مجدي :البنيان غير مكتمل في التعديلات المقدمة من الحكومة و النصوص تشريعية تبدو منقوصة وغير مكتملة.