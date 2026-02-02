تحرك برلماني عاجل بشأن تدني أجور المسعفين وعدم عدالتها مع ساعات العمل

تقدمت النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب بشأن أجور المسعفين وعدم عدالتها مع ساعات العمل.

وأوضحت سعد، أن هناك العديد من الشكاوي وردت إلينا من قبل المسعفين بشأن تدني الأجور وعدم عدالتها ، مقارنة بالمهن الطبية الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بـ بدل السهر والمخاطر والعدوى التي يتعرض لها المسعف، بالإضافة إلى بدل الوجبات وضعف برامج التدريب.

وأشارت" سعيد"، في طلبها إلى أن المسعف أول من يتعامل مع الحالات الحرجة والخطرة، مشددة على ضرورة تسليحه بالعلم والتدريب وتوفير كافة المقومات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

وأكدت عضو صحة البرلمان، أن الملف يستحق مناقشة عاجلة مع الجهات المختصة لوضع حلول عادلة ومستدامة تعزز حقوق المسعفين وتحسن بيئة عملهم.