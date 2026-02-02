قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن تدني أجور المسعفين وعدم عدالتها مع ساعات العمل

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب بشأن أجور المسعفين وعدم عدالتها مع ساعات العمل.

وأوضحت سعد، أن هناك العديد من الشكاوي وردت إلينا من قبل المسعفين بشأن تدني الأجور وعدم عدالتها ، مقارنة بالمهن الطبية الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بـ بدل السهر والمخاطر والعدوى التي يتعرض لها المسعف، بالإضافة إلى بدل الوجبات وضعف برامج التدريب.

وأشارت" سعيد"، في طلبها  إلى أن المسعف أول من يتعامل مع الحالات الحرجة والخطرة، مشددة على ضرورة تسليحه بالعلم والتدريب وتوفير كافة المقومات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

وأكدت عضو صحة البرلمان، أن الملف يستحق مناقشة عاجلة مع الجهات المختصة لوضع حلول عادلة ومستدامة تعزز حقوق المسعفين وتحسن بيئة عملهم.

