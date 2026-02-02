قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
ديني

دعاء الصائم عند الإفطار في ثاني الأيام البيض .. احرص عليه قبل الأذان بدقائق

دعاء الصائم عند الإفطار في ثاني الأيام البيض
دعاء الصائم عند الإفطار في ثاني الأيام البيض
عبد الرحمن محمد

يحل علينا اليوم الاثنين، ثاني الأيام البيض من شهر شعبان، وهو من الأيام المباركة التي يُستحب فيها الصيام والإكثار من الطاعات ، ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة عظيمة القدر، يُستحب فيها الإكثار من الذكر وقراءة القرآن والدعاء، لما لها من فضل عظيم، إذ تُرفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، ويمنّ الله فيها على عباده بالرحمة والمغفرة.

ويُعد وقت الدعاء قبل الإفطار للصائم من أرجى أوقات الإجابة، فقد اجتمع فيه فضل الصيام مع قرب لحظة الإفطار، وهو وقت لا يُرد فيه الدعاء، كما أخبر النبي ﷺ.

 لذا اغتنام هذا الوقت بالدعاء، مع استقبال ليلة النصف من شعبان بالذكر والاستغفار، من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة أن الصيام من أحب الأعمال إلى الله، كما جاء في الحديث القدسي:«كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» رواه البخاري ومسلم وقد ورد عن النبي ﷺ أن دعوة الصائم لا تُرد حتى يفطر، فقال:«ثلاثة لا تُرد دعوتهم. والصائم حتى يفطر» رواه ابن ماجه.
والدعاء في جوهره إظهار للفقر إلى الله، واعتراف بعظمته، وتحقيق لمعنى العبودية الصادقة.

دعاء ليلة النصف من شعبان

اللهم امنحني علمًا ينفعني، ورزقًا واسعًا طيبًا، وشفاءً تامًا من كل مرض، يا من تجود بالعطاء بلا حساب.

يا رب، اغمرني برحمة منك تكفيني عن سؤال غيرك، وتغنيني بفضلك عمّن سواك.

إلهي، أتوجه إليك بدعاء من اشتدت حاجته، وضعفت قوته، وضاقت به السبل، دعاء من لا ملجأ له ولا منجى إلا إليك، فكن لي عونًا ونصيرًا، يا مغيث أغثني.

اللهم يسّر لي رزقي، واحفظني من عناء اللهاث خلفه، ومن ذل السؤال للناس، وارزقني حلالًا طيبًا عاجلًا غير آجل، يا مجيب الدعاء.

ربّاه، املأ قلبي رجاءً فيك وحدك، واقطع تعلقي بكل من دونك، حتى لا أرجو إلا فضلك.

اللهم ما قصرت عنه قدرتي، ولم يبلغه علمي، ولم يخطر ببالي، ولم أنطق به لساني، مما أنعمت به على عبادك من اليقين والخير، فاجعل لي منه نصيبًا بفضلك يا أرحم الراحمين.

أسألك يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يُغلب صاحبها، وبنور وجهك الذي أضاء الوجود، أن تغفر لي الذنوب التي تهتك الستر وتمنع القبول.

يا ذا الفضل الذي لا يُحد، ويا ملجأ الخائفين، إن كنت كتبتني عندك شقيًا أو محرومًا أو مضيقًا عليّ في رزقي، فامحُ ذلك بكرمك، واكتبني سعيدًا، موفقًا، واسع الرزق، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب.

اللهم ارزقني رزقًا مباركًا لا يكون لأحدٍ فيه فضل عليّ، ولا يكون عليّ فيه تبعة في آخرتي، وإن كان رزقي بعيدًا فقربه، وإن كان عسيرًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره وبارك لي فيه.

ربنا لا تبتلينا بعد عافيتك، ولا تزِل عنا نعمتك، واحفظنا من سخطك، واغمرنا بخيراتك الظاهرة والباطنة.

يا من تبسط الرزق لمن تشاء، اجعل يدي بالعطاء ممدودة، ولا تجعلني محتاجًا لسؤال أحد، إنك على كل شيء قدير.

دعاء استقبال ليلة النصف من شعبان

إلهي، في هذه الليلة المباركة من شهر شعبان، نسألك أن تصرف عنا البلاء كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تختم لنا بالخير، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

يا رب، أنت الأمل وأنت المعطي، نسألك رزقًا حلالًا طيبًا، وعافية دائمة، ومغفرة شاملة، برحمتك يا واسع الفضل.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمّن سواك، وافتح لنا أبواب رزق لم تخطر لنا على بال، وحقق لنا أمنيات حسبناها بعيدة.

يا رب السماوات ورب العرش العظيم، اقضِ عنا الديون، واغننا من الفقر، وبدل ضيقنا سعة وفرجًا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يا قاضي الحاجات، ويا حي يا قيوم، اغفر لنا ما كان سببًا في نزول البلاء أو حبس الدعاء أو زوال النعم، واغسل قلوبنا من الذنوب والخطايا.

نسأل الله أن يتقبل الصيام والدعاء، وأن يجعلنا ممن تُرفع أعمالهم في شعبان وهم في أحسن حال، وأن يبلغنا رمضان بقلوبٍ نقية وأعمالٍ مقبولة.

الأيام البيض دعاء الصائم عند الإفطار ليلة النصف من شعبان دعاء ليلة النصف من شعبان

