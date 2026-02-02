قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

بعد قرار حجبها في مصر.. ماذا تعرف عن العالم الخفي للعبة روبلكس؟

روبلكس
روبلكس
أحمد أيمن

اتخذت الحكومة، قرارًا رسميًا بحجب منصة الألعاب الإلكترونية “روبلكس” داخل مصر بعد تصاعد الجدل حول تأثيراتها على الأطفال والمراهقين، في خطوة تهدف لحماية النشء من مخاطر محتملة مرتبطة باستخدام الإنترنت والألعاب الرقمية. 

ويتساءل الملايين من المصريين عن تفاصيل هذه اللعبة وسبب حجبها في مصر وما هي المخاطر التي تسببها هذه اللعبة.. فما التفاصيل الكاملة وراء حجب "روبلكس"؟

حجب روبلكس في مصر 

أعلن عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس اتخذ قرار حجب لعبة روبلكس في مصر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ الحجب تقنيًا عبر شركات الإنترنت في البلاد. 

وقد جاء هذا الإعلان خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، التي ناقشت مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال. 

في سياق الجدل ذاته، دعا بعض النواب في الولايات المتحدة إلى تشديد القواعد المنظمة للألعاب الإلكترونية التي تعتمد على التفاعل المفتوح، معتبرين أنها يجب أن تخضع لنفس الضوابط المفروضة على شبكات التواصل الاجتماعي التقليدية حمايةً للأطفال. 

كما شدد الأزهر الشريف على حرمة استخدام الألعاب التي تروج للعنف أو الكراهية أو تهدد سلامة الأبناء النفسية والجسدية، داعيًا الأسر إلى متابعة استخدام أبنائهم للمنصات الرقمية ومراقبة المحتوى الذي يتعرضون له. 

ما هي لعبة “روبلكس”؟

تعد “روبلكس” أكثر من مجرد لعبة إلكترونية تقليدية؛ فهي منصة تفاعلية واسعة تسمح للمستخدمين بإنشاء عوالم وألعاب افتراضية خاصة بهم أو لعب ما أنشأه الآخرون. 

ويمتاز هذا العالم الرقمي بوجود عنصر اجتماعي قوي يشبه شبكات التواصل، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل من خلال المحادثات النصية والصوتية داخل الألعاب المختلفة، ما جعلها منتشرة بشكل واسع بين الأطفال والمراهقين حول العالم. 

ما مخاطر لعبة روبلكس؟

يرى خبراء في التكنولوجيا وحماية الطفل أن طبيعة منصة “روبلكس” المفتوحة قد تعرض الأطفال لعدد من المخاطر، منها:

- محتوى غير ملائم، مثل مشاهد العنف أو الإيحاءات غير المناسبة، والتي قد يشاهدها المستخدمون الصغار.

- التعرض للمضايقات أو التحرش عبر الدردشة أو الاتصالات غير الخاضعة لرقابة صارمة.

- الإدمان على اللعب لفترات طويلة، وتأثير ذلك على الصحة النفسية وتحصيل الأطفال الدراسي.

- الإنفاق المفرط داخل اللعبة على العملة الافتراضية أو عناصر اللعب. 

وقد تجاوزت المخاوف المحلية حدود الجدل الاجتماعي لتصل إلى ساحات القضاء في الولايات المتحدة، حيث واجهت شركة “روبلوكس” عدة دعاوى قضائية تتعلق بتوفير بيئات تسمح للمعتدين بالاختباء خلف شخصيات افتراضية لاستهداف الأطفال. 

في المقابل، تؤكد الشركة أنها تستثمر في تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات غير اللائقة ومنعها، لكنها لا تزال تواجه مطالبات بسن تشريعات أكثر صرامة لتنظيم هذا النوع من المنصات الرقمية. 

