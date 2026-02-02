ضحية العنف الأسري بالأردن.. والدة آية عادل تحيي ذكرى رحيلها

أحيت والدة آية عادل، ذكرى رحيل نجلتها ضحية العنف الأسري في الأردن.

وحرصت والدة آية عادل على الدعاء لنجلتها الراحلة: “الله يرحمك.. لسه حقك مارجعش لكن ربنا قادر”

وكانت قد كشفت والدة الشابة المصرية آية عادل، عن معانتها بعد وفاة ابنتها،مؤكدة أن نفسيتها سيئة و غير قادرة علي التعامل مع الناس.

وقالت والدة الفتاة المصرية آية عادل عبر فيسبوك :"بدعي ربنا ليل نهار يجيب حق بنتي ، نفسيتي مدمرة ومبقتش قادرا اكلم حد ، بكلم ربنا ليل نهار يريحنا ".

واضافت :"ثقتي بالله عظيمة إن المجرم هياخد جزائه دنيا وآخره".

وتابعت :"عند الله تجتمع الخصوم ، آية تركت الدنيا و خدت الأجور العظيمة ".

وأكملت :"بنتي ولدت يوم جمعة وماتت يوم جمعة ودفنت يوم جمعة وكانت سيرتها عطرة ".

من هي آية عادل

آية عادل فنانة تشكيلية تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت تقيم بالعاصمة الأردنية عمّان، وعُرفت آية بموهبتها الفريدةوإبداعاتها الفنية المذهلة، حيث شاركت في العديد من المعارض الدولية، وبيع لها أكثر من 500 لوحة حول العالم.