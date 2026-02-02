عمار ياسر ناشئ الزمالك يجري عملية الغضروف بنجاح

أجرى عمار ياسر مهاجم فريق شباب الزمالك مواليد 2005، عملية ناجحة في غضروف الركبة، بواسطة المنظار الجراحي، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وأكد عمار ياسر، أن حالته الطبية مطمئنة؛ بعد إجراء المنظار الجراحي، وسيغادر المستشفى مساء اليوم بعد الاطمئنان على حالته.

وأشار اللاعب، إلى أنه سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدًا للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر، أن عمار ياسر تعرض للإصابة في غضروف الركبة، خلال المشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال الفترة الماضية.