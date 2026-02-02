محافظ الوادي الجديد يشهد ختام الموسم الأول من مسابقة عباقرة الوادي

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الاثنين، ختام فعاليات الموسم الأول من مسابقة «عباقرة الوادي»، والتي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كأول مسابقة من نوعها تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية وشباب المحافظات الحدودية.

رعاية القدرات الفكرية والعلمية لدى الطلاب

وتأتي المسابقة في مبادرة هي الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية القدرات الفكرية والعلمية لدى الطلاب، وتنمية مهارات التفكير والإبداع، وبناء روح التنافس الإيجابي، من خلال برنامج متكامل تضمن محاور متنوعة شملت: العلوم والمعرفة العامة والفنون والرياضة تحت الضغط، وعجلة الحظ، وضربات الترجيح، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الابتكار والتفوق.

وخلال كلمته، أكد اللواء محمد الزملوط حرص المحافظة على دعم المبادرات التعليمية المبتكرة، وإقامة مثل هذه الفعاليات النوعية التي تستهدف تحفيز العقول الشابة وترسيخ ثقافة التميز والإبداع، مشيرًا إلى أهمية تعميم التجربة مستقبلًا لتشمل مختلف المراحل التعليمية، والتعليم الأزهري، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توسيع دائرة الاستفادة وتعظيم الأثر المجتمعي للمسابقة.

وفي ختام اللقاء، منح المحافظ كأس البطولة لفريق مدرسة موط الثانوية بنات بالداخلة الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كما تم تكريم فريق مدرسة محمد متولي الشعراوي الثانوية بالخارجة الفائز بالمركز الثاني.

وقرر الزملوط منح مكافآت مالية مجزية للمراكز الأولى على مستوى الإدارات التعليمية، وسط إشادة واسعة بالتنظيم ومستوى المنافسة.