اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حضور رسمي وشعبي واسع في تشييع جنازة شقيقة النائب محمد أبو العينين

رنا عبد الرحمن

شهدت جنازة السيدة خديجة أبو العينين، شقيقة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، حضورًا كبيرًا من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، في مشهد عكس مكانة العائلة وتقديرها الواسع في الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمعية.

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم الإثنين بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر، قبل أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وسط مشاركة لافتة من قيادات تنفيذية وبرلمانية، ورموز إعلامية ورياضية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال ورجال القضاء.

وفي هذا السياق، قدّم الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، خالص العزاء للنائب محمد أبو العينين ولأسرته، مشيرًا إلى أن الجنازة شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. وأكد موسى أن هذا الحضور الكبير يعكس حجم التقدير الذي يحظى به النائب محمد أبو العينين، مشيدًا بدوره الإنساني ودعمه الدائم لكل من يلجأ إليه داخل مصر وخارجها.

وأضاف أحمد موسى أن العديد من الشخصيات حرصت أيضًا على التواصل هاتفيًا لتقديم واجب العزاء، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإنساني يعكس عمق العلاقات التي بناها النائب محمد أبو العينين على مدار سنوات من العمل العام.

وتقدم صفوف المشيعين عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد القصير نائب رئيس الحزب، وكابتن طاهر أبو زيد، والنائب مصطفى بكري، إلى جانب الإعلاميين أحمد موسى وحمدي رزق، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والشخصيات العامة.

ويعكس هذا الحضور اللافت حجم الاحترام والمكانة التي تحظى بها أسرة أبو العينين، مؤكدًا روح التلاحم الإنساني والمجتمعي في مثل هذه المناسبات.

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

التنسيقية

في اليوم قبل الأخير.. تنسيقية الشباب تستقبل شخصيات عربية ودولية بمعرض الكتاب

مطرقة محكمة

عقوبات رادعة تواجة مستريح السيارات في القاهرة الجديدة وفقا للقانون

الفنان محمود حجازي

حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تطارد الفنان محمود حجازي بسبب واقعة الاغتصاب

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة

الحرمان من النوم يدمر خلايا الدماغ .. ماذا يحدث لعقلك ليلا؟

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

