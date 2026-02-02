حضور رسمي وشعبي واسع في تشييع جنازة شقيقة النائب محمد أبو العينين

شهدت جنازة السيدة خديجة أبو العينين، شقيقة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، حضورًا كبيرًا من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، في مشهد عكس مكانة العائلة وتقديرها الواسع في الأوساط السياسية والإعلامية والمجتمعية.

وأقيمت صلاة الجنازة ظهر اليوم الإثنين بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر، قبل أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، وسط مشاركة لافتة من قيادات تنفيذية وبرلمانية، ورموز إعلامية ورياضية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال ورجال القضاء.

وفي هذا السياق، قدّم الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، خالص العزاء للنائب محمد أبو العينين ولأسرته، مشيرًا إلى أن الجنازة شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. وأكد موسى أن هذا الحضور الكبير يعكس حجم التقدير الذي يحظى به النائب محمد أبو العينين، مشيدًا بدوره الإنساني ودعمه الدائم لكل من يلجأ إليه داخل مصر وخارجها.

وأضاف أحمد موسى أن العديد من الشخصيات حرصت أيضًا على التواصل هاتفيًا لتقديم واجب العزاء، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإنساني يعكس عمق العلاقات التي بناها النائب محمد أبو العينين على مدار سنوات من العمل العام.

وتقدم صفوف المشيعين عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، والسيد القصير نائب رئيس الحزب، وكابتن طاهر أبو زيد، والنائب مصطفى بكري، إلى جانب الإعلاميين أحمد موسى وحمدي رزق، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والسياسيين والشخصيات العامة.

ويعكس هذا الحضور اللافت حجم الاحترام والمكانة التي تحظى بها أسرة أبو العينين، مؤكدًا روح التلاحم الإنساني والمجتمعي في مثل هذه المناسبات.