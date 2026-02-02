متحدث الصحة: نقدم الدعم لكل الحالات التي نستقبلها من غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بالتزامن مع فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وعودة من تم معالجتهم في المستشفيات المصرية إلى قطاع غزة، تم عقد اجتماع طارئ لتنفيذ الخطة الصحية لمعالجة المرضى من قطاع غزة وتوفير الخدمات الطبية لهم.

وأضاف متحدث الصحة في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن هناك 12 ألف طبيب وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة يتم تحريكهم من خلال الغرفة المركزية لإدارة الأزمة وموزعين على المستشفيات على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الطبي لمرضى أهلنا في غزة.

وثمن المتحدث باسم وزارة الصحة، دور الهلال الأحمر المصري في تنظيم استقبال أهل غزة منوها أنه مهم ومحوري وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الدعم الطبي والإنساني لأهل غزة.

وأكد أن كل الحالات التي نستقبلها يتم تقديم كافة أشكال الدعم الصحي لهم على مدار الساعة.