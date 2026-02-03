الطماطم 13 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3-2-2026
اسعار الخضروات اليوم
الملوخية: 23 جنيهًا، بتراجع 4,5 جنيه.
البامية: 61 جنيهًا، بتراجع 2,5 جنيه.
القرنبيط: 27 جنيهًا (للقطعة الواحدة).
الطماطم: 13 جنيهًا.
البطاطس: 14 جنيهًا.
البصل: 15 جنيهًا.
الخيار (صوب): 21 جنيهًا.
الكوسة: 24 جنيهًا.
السبانخ: 21 جنيهًا.
القلقاس: 26 جنيهًا.
البسلة: 27 جنيهًا.
الليمون: 43 جنيهًا.
اسعار الفاكهة (سعر الكيلو)
التفاح المحلي: 66 جنيهًا.
الموز البلدي: 31 جنيهًا.
المانجو البلدي: 57 جنيهًا.
الخوخ: 58 جنيهًا.
البلح الأحمر: 27 جنيهًا، بتراجع 1 جنيه.
البرقوق: 68 جنيهًا.