اقتصاد

الطماطم 13 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3-2-2026

خضار
خضار
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 3-2-2026
اسعار الخضروات اليوم

الملوخية: 23 جنيهًا، بتراجع 4,5 جنيه.

البامية: 61 جنيهًا، بتراجع 2,5 جنيه.

القرنبيط: 27 جنيهًا (للقطعة الواحدة).

الطماطم: 13 جنيهًا.

البطاطس: 14 جنيهًا.

البصل: 15 جنيهًا.

الخيار (صوب): 21 جنيهًا.

الكوسة: 24 جنيهًا.

السبانخ: 21 جنيهًا.

القلقاس: 26 جنيهًا.

البسلة: 27 جنيهًا.

الليمون: 43 جنيهًا.

اسعار الفاكهة (سعر الكيلو)
التفاح المحلي: 66 جنيهًا.

الموز البلدي: 31 جنيهًا.

المانجو البلدي: 57 جنيهًا.

الخوخ: 58 جنيهًا.

البلح الأحمر: 27 جنيهًا، بتراجع 1 جنيه.

البرقوق: 68 جنيهًا.

اسعار الفاكهة البطاطس الطماطم اسعار الخضروات الخضروات اسعار الخضروات اليوم

